Водитель троллейбуса отпинал подростков и стал героем

В рунете набирает популярность видеоролик, на котором водитель троллейбуса преподает урок несовершеннолетним "зацеперам".

Двое подростков-экстремалов, по виду школьного возраста, зацепились лестницу сзади троллейбуса. "Зацеперы" виснут так, чтобы их не было видно в заднее окно. Тем не менее водитель замечает нарушителей и останавливает транспорт. Мужчина идёт к подросткам, а те бросаются наутёк, тем не менее, водитель успевает отвешать одному из них "на память" внушительный пинок.

Где именно произошел инцидент, из видео понять невозможно. Ролик был опубликован на видеохостинге Coub пользователем под ником Wi, пишет портал newsru.com.

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