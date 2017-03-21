Войска маскируются дымом – новейшая спецтехника прячет армию от врага

Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) общевойсковых частей и соединений Западного военного округа получили очередную партию новых машин для постановки аэрозольных завес ТДА-3. Эти машины стали поступать на вооружение войск РХБЗ в прошлом году. ТДА-3 – это современные машины, которые осуществляют маскировку с помощью аэрозольных завес не только в видимом диапазоне спектра электромагнитного излучения, но и в инфракрасном.

В машине реализована возможность изменения высоты постановки аэрозольной завесы для защиты от ракет и других типов боеприпасов, поражающих в верхнюю полусферу, а также для обеспечения прикрытия мостов и других крупногабаритных объектов. Таким образом, ТДА-3 позволяет обеспечить защиту от высокоточного оружия (ВТО). Разработаны методы оперативного изменения расхода аэрозольного снаряжения ТДА-3 в войсках исходя из конкретной обстановки, складывающейся в районах боевых действий.

Дымовая машина ТДА-3 пришла на смену машинам с дымовыми установками типа ТДА-У и ТДА-2К. Основные отличия от предыдущих аналогов –уменьшенный до двух человек расчет для обслуживания машины, а также возможность управления дымовой установкой с выносного пульта. Машина ТДА-3 предназначена для перевода в аэрозольное состояние дымовых смесей и порошкового состава инфракрасной маскировки с целью защиты людей, техники и важных тыловых объектов,а также для распыления инсектицидных растворов.

Она способна решать следующие задачи:

– осуществлять противодействие средствам разведки и наведения оружия противника (в том числе ВТО) путем постановки объектовых и площадных дымовых завес и экранов, эффективных в видимом иинфракрасном (ИК) диапазоне спектра электромагнитного излучения;

– осуществлять противодействие поражающему влиянию светового излучения ядерного взрыва путем постановки площадных дымовых завес (туманопуска), эффективных в видимом диапазоне спектра электромагнитного излучения;

– производить дезинсекцию местности и сооружений инсектицидными растворами путем их распыления.

Получение аэрозольной завесы, эффективной в видимом диапазоне (длина волны 0,4–1,5 мкм), основано на испарении дымовой смеси на лопатках турбины испарителя, находящихся в потоке горячих газов, с последующей конденсацией образующихся паров в атмосфере. Получение аэрозольной завесы, эффективной в ИК диапазоне (длина волны 3–14 мкм), основано на подаче в поток горячих высокоскоростных газов специального порошкового состава, обладающего малой дисперсностью, и последующего его распыления в атмосфере. Получение инсектицидного облака основано на принципе механического дробления и частичного испарения инсектицидного раствора высокоскоростным горячим газовым потоком.

В зависимости от выполняемых задач ТДА-3 имеет три режима работы:

– постановка дымовой завесы в видимом диапазоне;

– постановка комбинированной дымовой завесы в видимом и ИК-диапазоне;

– дезинсекция местности и сооружений инсектицидными растворами.

Дымовая машина ТДА-3 представляет собой базовое шасси, обычно трехосный автомобиль повышенной проходимости, на который устанавливается модульная дымовая установка – МДУ. Специальное оборудование МДУ размещено в трех съемных модулях, устанавливаемых на раму автомобиля. Такая конструкция позволяет осуществлять быстрый монтаж и демонтаж (замену) как в целом всех блоков, так и каждого блока в отдельности на любое подходящее по размерам и грузоподъемности шасси. Поскольку МДУ выполнено функционально независимым от базового шасси, это обеспечивает ее применение как совместно с ним, так и без него. МДУ может быть демонтирована с базового шасси и установлена на заранее подготовленную площадку, мотодрезину, катер и так далее.

Рабочим органом МДУ является силовая установка на основе газотурбинного двигателя (ГТД). Именно ГТД превращает дымовую смесь в густую аэрозольную завесу, скрывающую действия войск. Максимальная длина непросматриваемой аэрозольной завесы, которую может поставить ТДА-3, – 500 метров. Запаса дымовой смеси хватает на непрерывную работу от трех до девяти часов в зависимости от режима. В отличие от прежних подобных машин ТДА-3 может ставить аэрозольную завесу не только белого цвета, но и черного, имитируя горение объекта. Для образования аэрозольной завесы в дымовой установке может использоваться дизельное топливо, реактивные топлива, при необходимости можно использовать даже «отработку». Емкость бака для топливной смеси составляет 3,4 кв. метра.

Система управления работой установки позволяет в автоматическом режиме осуществлять работы по дезинсекции и постановке дымовой завесы. При этом все режимы работы могут выполняться как на позиции, так и в движении. При работе на позиции параметры режимов можно контролировать либо из кабины базового шасси ТДА-3, либо дистанционно, на удалении до 50 м с выносного пульта управления.

Аппаратура управления работой дымовой установки обеспечивает:

– пульсирующую подачу порошкового состава, что позволяет осуществлять маскировку объектов в ИК-диапазоне с помощью «распятнения» фона и более экономный расход порошкового состава;

– выбирать один из трех режимов интенсивности подачи дымовой смеси;

– осуществлять подъем или отклонение дымовой завесы на угол до 45° с помощью отклоняющей насадки, что позволяет ТДА-3 работать с закрытых позиций и осуществлять самомаскировку постановкой дымовой завесы «через себя»;

– работать с добавлением к дымовой смеси до 30% воды при положительных температурах окружающего воздуха, что сокращает расход дорогостоящей дымовой смеси.

Время развертывания ТДА-3 силами расчета не превышает 15 минут, а для выхода на режим с момента запуска ГТД требуется от полутора до двух минут. Для маскировки оружия и военной техники в армиях стран НАТО используются дымовые генераторы и машины, которые, так же как и российские аналоги, обладают большой производительностью. Так, на вооружении Сухопутных войск США состоит дымовая машина M1059, предназначенная для скрытия военных объектов в визуальном и ближнем ИК-диапазоне. Она создана на базе гусеничного бронетранспортера M113A2, в кормовой части которого установлены два дымогенератора. В десантном отделении устанавливается резервуар для дымообразующего масла емкостью 450 литров.

Во французской армии используется дымогенератор на базе ГТД небольшой мощности. Он представляет собой автономный модуль, который может устанавливаться на транспортный автомобиль или боевую машину, например БТР или БМП, либо использоваться стационарно. Дымогенератор может замаскировать без перезаправки участок местности площадью 120х60 метра.

Дымовая машина ТДА-3 по сравнению с зарубежными средствами постановки аэрозольных завес обладает большими производительностью, временем непрерывной работы, площадью маскируемой местности, а также возможностью работы в различных режимах.

Автор: Виктор Сергеев

Фото: Минобороны России/ Виталий Кузьмин/ vitalykuzmin.net/