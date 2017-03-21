Выборы во Франции: дебаты по телевизору идут на фоне миграционного кризиса

21.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Выборы во Франции: дебаты по телевизору идут на фоне миграционного кризиса

Во Франции прошли телевизионные дебаты кандидатов в президенты. Интересных заявлений было много. Марин Ле Пен обещала французам референдум о выходе из Евросоюза. А Франсуа Фийон, например, назвал позицию западных стран по Крыму непоследовательной.

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