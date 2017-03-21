Житель Кубани оборудовал полностью автономный дом и отказался от электричества

Когда речь заходит о современных постройках, то, среди прочего, архитекторы делают акцент на использовании в домах альтернативной энергии. Читая об автономных домах, наши соотечественники полагают, что подобные проекты реализуются «где-то там за океаном» и до нас дойдут еще нескоро. А между тем, на Кубани существует реальный дом, хозяин которого сознательно не подключился к электрическим сетям. Владелец дома поделился, как ему удалось обеспечить автономность дома и сколько это стоило.

Постоянные перебои с электричеством и растущие цены на свет вынудили инженера Николая Дригу, живущего на Кубани, задуматься об альтернативных источниках энергии. По словам Николая, он не подключен ни к одному виду коммуникаций. Когда 5 лет назад встал вопрос об электроэнергии в его новом доме, за подвод электрической линии с него запросили баснословные деньги - 1,5-2 миллиона рублей. Взвесив все «за» и «против», Николай рискнул сделать ставку на альтернативные источники энергии: солнечные батареи и ветрогенератор. Автономность дома обошлась ему в 5-6 раз меньше, чем запрашивали энергетики. Мужчина потратил на это 350 тысяч рублей.

Основную часть электроэнергии дают 18 солнечных панелей отечественного производства мощностью 4 кВт. Еще 1,5 киловатта выдает ветрогенератор. Система вырабатывает электричество с избытком: зимой 300-400 киловатт-часов в месяц, а за солнечный месяц лета – до 1000 киловатт-часов.

В зимний период, когда солнца не так много, Николай старается осмотрительно пользоваться электроприборами. Больше всего «съедают» чайник и холодильник. Чайник хоть и работает 2-3 минуты, но потребляет 2 киловатта, а холодильник включен круглосуточно.

Система электроснабжения Николая состоит из:

1. Ветрогенераторы (2 шт.) по 1,5 кВт;

2. Контроллеры ветряков (2 шт.);

3. Аккумуляторы (8 шт).

4. Солнечные панели (18 шт. по 150 Вт и по 230 Вт);

5. Контроллер солнечных панелей;

6. Инвертор мощностью 6 кВт;

Отопление дома осуществляется за счет котла. Хозяин использует пеллеты (спрессованные гранулы из опилок), а на обслуживание котла у него уходит примерно 60 ватт. Функционирование циркуляционного насоса требует еще 35-40 ватт.

Даже если учесть, что Николай Дрига приобретал установку пять лет назад, он утверждает, что сегодня сумма комплектующих увеличилась не намного. Ведь все оборудование изготовлено в Российской Федерации. К примеру, рыночная стоимость 1 ватта равна 50-60 рублям. Несложно посчитать, что цена солнечной панели в 200 ватт составит 10 тысяч рублей. Рассчитывая количество панелей для дома, важно учитывать не жилую площадь, а количество энергии, которую планируется потреблять.

Комплект панцирных аккумуляторов (40 ватт) обойдется примерно в 100 тысяч рублей, а цена ветрогенератора колеблется в диапазоне 100-120 тысяч.