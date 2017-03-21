Жительница Саяногорска отработает украденный алкоголь и набор для маникюра

Женщина попалась на двух кражах,за это суд приговорил её к 60 часам обязательных работ.

33-летняя жительница Саяногорска промышляла кражами. Сначала сходила в хозмаркет и "прикарманила" там маникюрный набор. краску для бровей и другую косметику. Отоварилась женщина на 800 рублей. Участковый задержал злоумышленницу и доставил в отдел городской полиции. Там выяснилось, что за несколько часов до посещения хозмаркета жительница города металлургов наведалась ещё и в продуктовый магазин и украла там алкогольные напитки на 1 700 рублей.

Мировой суд привлёк женщину к административной ответственности и приговорил её к 60 часам обязательных работ. Также в отношении жительницы Саяногорска возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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