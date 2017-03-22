Самолет Порошенко или новый сезон сериала «Крутое пике». MOUNT SHOW. Выпуск 88

22.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Самолет Порошенко или новый сезон сериала "Крутое пике". MOUNT SHOW. Выпуск 88 "Крутое пике". MOUNT SHOW. Выпуск 88

Сегодня в выпуске!

Маккейна в конгрессе США назвали «слегка свихнувшимся». В НАТО сочли КВН оружием Кремля. Президент Украины Пётр Порошенко в Twitter сравнил свою страну с самолётом. Украина конфисковала танзанийское судно из-за посещения Крыма. CNN: Украина требует допросить бывшего главу избирательного штаба Трампа. В Госдуме для депутатов проведут курсы по законотворчеству. Голодец о бедности в России. Россия никогда не будет газифицирована на 100%, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак. Цветы вянут, когда говорят о достойных кандидатах от Единой России. Депутаты ответили на санкционный список и многое другое.

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