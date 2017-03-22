А ты не нарушай…

Должностных лиц территориальных и объектовых подразделений федеральной противопожарной службы могут наделить полномочиями, которые помогут повысить эффективность работы в области обеспечения пожарной безопасности в стране.

С такой законодательной инициативой, сообщила заместитель председателя Верховного Совета Хакасии — председатель комитета по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку Светлана Могилина, выступило правительство Российской Федерации. Наделение подобным правом позволит рассматривать дела об административных правоотношениях и назначать соответствующие наказания.

Внесение изменений в статьи Кодекса РФ об административных правоотношениях поможет бороться в первую очередь с теми, кто курит там, где это запрещено. Для курения должны быть определены специальные места, а если их нет, то руководителей организаций, предприятий ждут административные наказания. Говоря другим языком, наказываться будут любые нарушения требований пожарной безопасности на территориях, объектах, на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте и даже в лесу.

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