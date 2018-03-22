Алла Пугачева прокомментировала свое здоровье



Недавнее появление известной певицы на публике стало поводом для оживленных дискуссий в Интернете. Поклонники обсуждали внешний вид Аллы Пугачевой, проголосовавшей на избирательном участке в Звенигороде. Общаясь с пользователями Интернета, артистка призвала хейтеров успокоиться.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева – одна из самых популярных женщин в Сети. В минувшее воскресенье звезда приняла участие в выборах вместе с мужем Максимом Галкиным. Супруги появились на избирательном участке в Звенигороде. У артистки было хорошее настроение, и она с удовольствием общалась с поклонниками.

Алла Борисовна предстала перед публикой в неформальном стиле одежды. Певица появилась на участке в светлых джинсах, розовой кофте и однотонной толстовке. Звезда дополнила свой образ солнцезащитными очками. Как обычно, внешний вид Пугачевой спровоцировал бурные обсуждения в социальных сетях. Пока одни писали знаменитости комплименты, другие, наоборот, спешили ее раскритиковать.

Алла Борисовна ознакомилась с комментариями пользователей Интернета, оставленными под постом одной из фан-страниц, и решила ответить недоброжелателям. Звезда призвала их успокоиться и прекратить ненужные обсуждения. Пугачева призналась, что ее состояние здоровья далеко от идеального ввиду возраста. У артистки есть маленькие дети – Лиза и Гарри, – которые нуждаются в матери. Знаменитость чувствует свой долг перед наследниками.

Поклонники Пугачевой поспешили поддержать ее и посоветовали не обращать внимание на мнение завистников. «Здоровья и удачи», «Мы очень любим вас и ваше творчество», «Всем бы так стареть! Хочу брать пример с Аллы Борисовны, а ее семье желаю счастья и здоровья», «Умница», «Идеальная в любом возрасте», – писали фанаты знаменитости.

Ранее Примадонна выложила в микроблоге фотографию без макияжа. Снимок Аллы Борисовны стал поводом для оживленных дискуссий в комментариях. Сама Пугачева предпочла не реагировать на реплики критиков.

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