Андрей Фурсов. Переворот. Сравнительный анализ кланово-олигархического режима в 1917 и 2017 годах

22.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Андрей Фурсов. Переворот. Сравнительный анализ кланово-олигархического режима в 1917 и 2017 годах
 
Историк Андрей Фурсов рассказывает, как от первоначального патриотического подъёма в начале Первой мировой Россия пришла к революционным событиям 1917-го года. Кто стоял за многоступенчатым заговором генералов, думцев и великих князей, который привёл к свержению самодержавия. Андрей Фурсов - Причины событий 1917-го года. Почему у февралистов не было шансов удержать власть. А.И. Фурсов – Российский историк, публицист, социолог. Лекции А.Фурсова позволяют разобраться в событиях, определивших Мировую историю. Научный подход и объективный анализ демонстрирует новое понимание реальность прошлого, настоящего и будущего. Подробный анализ всех важных событий в мировой истории. Политика, геополитика и экономика. Всё самое важное.
 
 

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