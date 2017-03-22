Анонс «Закона и порядка»

В Абакане завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего минусинца Яна Ани, забившего насмерть своего знакомого. Бытовая драма произошла 27 ноября минувшего года в частном жилом доме по улице 24-я республиканской столицы на почве ревности.

Жизнь сквозь призму бутылки

Как рассказал следователь Абаканского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Хакасии Икрам Бегиев, 36-летний потерпевший был приятелем хозяина особняка, где случились эти события. Жил он с матерью в Черногорске, работал отделочником в Абакане, поэтому иногда оставался у друга переночевать.

В последний раз мать видела сына за два дня до его смерти. По словам родственников, раньше мужчина злоупотреблял спиртными напитками, но в последнее время, как только устроился на работу, стал выпивать реже, старался больше времени проводить со своим сыном.

25 ноября Юрий (так звали погибшего), как обычно, уехал работать в Абакан, там и остался.

В субботу, 26-го числа, Юрий на работу не пошёл, но так как у него не было денег на обратную дорогу домой, весь день провёл у своего абаканского приятеля. Вечером к Эдуарду (хозяину дома) приехали нежданные гости из Минусинска — его давний знакомый Ян со своей гражданской супругой Настей...

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Не спасли

В реанимационном отделении Хакасской республиканской клинической больницы имени Г.Я. Ремишевской скончался семимесячный мальчик. Сообщение об этом поступило в следственные органы 11 февраля 2017 года. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как рассказал следователь Абаканского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Хакасии Виталий Чекмарёв,

35-летняя жительница Абакана, будучи на восьмом месяце беременности, родила своего третьего ребёнка

9 июля 2016 года. Через два месяца после выписки из больницы младенцу было проведено УЗИ головы и на снимке обнаружено тёмное пятно. Женщину с ребёнком направили к неврологу, однако попасть на приём она сразу не смогла, поскольку доктор сперва оказалась в отпуске, затем на больничном.

Полностью материалы читайте в № 52 газеты «Хакасия»

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