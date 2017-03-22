Антигерой: найти и показать

Начальник управления пожарно-спасательных сил и специальных формирований Сибирского регионального центра МЧС России Владимир Марченко проверил три муниципалитета в Хакасии и поставил республике твёрдую четвёрку.

Межведомственная комиссия работала в регионе с 15 по 17 марта. Главной задачей ревизоров было определить, готова ли республика к весенним рискам. Оказалось, готова не только технически, но и морально. «Мы не только ревизоры, мы оказываем методическую помощь местным властям», — пояснил председатель межведомственной комиссии СФО Владимир Марченко.

В Абакане, Алтайском и Бейском районах проверили все нормативно-правовые акты, технику, имеющуюся в распоряжении муниципалитетов, оценили условия, в которых она содержится и насколько быстро может быть приведена в рабочее состояние. Также посмотрели, как организована деятельность единых диспетчерских служб и взаимодействие различных органов власти.

— Мы нашли лишь незначительные недочёты, они исправлялись на месте. Мы проверяем уже пятый регион, где-то условия хуже, где-то лучше. Но у вас я отметил бы именно человеческий фактор, — сказал председатель комиссии. — Главы районов и сельсоветов стали более ответственными, осознанно готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям и прорабатывают варианты их предупреждения и ликвидации. Да и сами жители стали неравнодушными. Например, в Белом Яре нам представили новые формирования добровольцев. Это даже не дружины — это просто люди, которые готовы в случае ЧС помогать, в том числе и техникой.

По результатам проверки состоялось заседание республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую возглавляет заместитель главы Хакасии Владимир Крафт. Он отметил, что расслабляться не время, и что было бы неплохо как раз сейчас заняться контролируемыми отжигами травы в тех населённых пунктах, где степь расположена близко к жилым домам. Погода позволяет, нужно лишь помнить, что палы запрещены на землях сельхозназначения и запаса. Председатель межведомственной комиссии СФО посоветовал людям самим искать поджигателей и делать из них антигероев:

— В деревнях и сёлах все друг друга знают, сообщайте, кто устраивает несанкционированные палы, а местные СМИ пусть показывают их по телевизору. Поверьте: из одного сделают антигероя, другие задумаются: хотят ли они такой славы, — сказал Владимир Марченко.

Владимир Крафт напомнил и о противопадковых мероприятиях. Весна в этом году тёплая и дружная, первую волну паводка ожидают уже в конце марта — это на неделю раньше, чем обычно. «Мы провели взрывные работы, в верховьях реки Абакан появятся наблюдательные пункты, они помогут спрогнозировать возможные варианты развития половодья. Также укрепили дамбы и мосты. Просьба к местным властям: отводите талые воды от жилых домов. Чтобы в этом году никаких жалоб от населения не было», — подчеркнул Владимир Крафт.

Кроме того, на местах нужно продумать резервные варианты оповещения населения: если вдруг не будет электричества. В таком случае помогут старосты и добровольцы, которые могут лично сообщить нужную информацию гражданам.

— Органы власти Хакасии показали высокий уровень ответственности при подготовке к сезону весенних рисков. По итогам работы межведомственной комиссии составлен и согласован акт готовности республики к прохождению паводкоопасного и пожароопасного периодов. Создан план устранения недостатков. Значительных недочётов комиссия СФО не отметила, — подвёл итоги работы Владимир Марченко.

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