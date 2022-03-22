Австралия запретила экспорт глинозема в Россию

Глава австралийского МИД Марис Пейн сделала заявление 20 марта. Она сообщила, что Австралия вводит немедленный запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию. По словам Пейн, указанные меры предпринимаются для ослабления различных отраслей промышленности России.

Запрещенные к экспорту виды сырья являются необходимыми для производства алюминия, который в свою очередь считается важнейшим экспортным продуктом России. Также алюминий необходим в автомобилестроении, производстве вооружений, машиностроительной и аэрокосмической отраслях. Крупнейший производитель алюминия компания «Русал» заявила, что на данный момент ситуация оценивается ее экспертами.

Rusfact.com