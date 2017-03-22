Долг совести

В Хакасии продолжают оказывать материальную помощь ветеранам-шахтёрам.

Эту меру поддержки несколько лет назад предложил глава Хакасии Виктор Зимин. Партнёры республики совместно с властями реализуют долговременную благотворительную программу, направленную на социальную помощь работникам ликвидированных угольных предприятий Хакасии.

Очередные средства перечислены из фонда «Республика».

— Если поднять историю вопроса, то долги перед бывшими шахтёрами полностью лежат на совести прежних собственников, которые обманули людей и развалили предприятия. Вспомните, сколько лет никто не занимался этим вопросом, уже не было никакой возможности даже через суд решить проблему. Ведь лёд тронулся только благодаря волевому решению главы Хакасии, — подчеркнул депутат Верховного Совета РХ, руководитель фонда «Республика» Александр Векшин. — Лично у меня вызывает уважение, что Виктор Зимин занял принципиальную позицию помочь этим людям. Всё не так просто: из бюджета помогать нельзя, только через благотворительность. И когда в фонд «Республика» обратились региональная ветеранская организация шахтёров и фонд «Помощь шахтёрам» с просьбой поучаствовать в этом добром деле, мы рассмотрели обращение и приняли коллегиальное решение выделить 500 тысяч рублей для выплат бывшим угольщикам, которые особо нуждаются в этой помощи.

Александр Векшин особо подчеркнул, что речь идёт не о целевых деньгах, собранных фондом для оказания помощи пострадавшим от пожаров и паводка, а о средствах, поступивших от других благотворителей. Всего из «Республики» за полгода перечислено шахтёрам 1 миллион 300 тысяч рублей.

Отметим, что до начала выплат долги перед более чем 1700 работниками составляли 98 миллионов 580 тысяч рублей. На сегодняшний день горнякам перечислено уже почти 60 миллионов.

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