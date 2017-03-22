Должен — значит можешь

Эта латинская поговорка стала своеобразным кредо заведующей детским отделением республиканской клинической больницы имени Г.Я. Ремишевской Натальи Авериной не случайно.

Наталья Александровна победила в республиканском конкурсе «Лучший врач года — 2016». Затем она приняла участие во всероссийском конкурсе педиатров. И одержала блистательную победу! В номинации «Педиатр-новатор» Наталья Аверина признана лучшим детским врачом России. Награду — диплом и сувенирную шапочку с рисунком Зураба Церетели в Москве на конгрессе Союза педиатров России за победительницу (молодую маму) получила коллега.

— Пять лет назад такую же награду вручили профессору, президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии «Детский доктор мира» Леониду Рошалю, — рассказала заслуженный врач Республики Хакасия Наталья Аверина. — Я тогда участвовала в работе форума и с благоговением наблюдала, какие замечательные люди удостаиваются высшей награды педиатрического сообщества. О том, что когда-нибудь и сама попаду в ряды избранных, могла лишь мечтать...

Чтобы мечта стала реальностью, кандидат медицинских наук Наталья Аверина приложила немало усилий. При этом Наталья Александровна убеждена, что её победа — это достижение всего коллектива республиканской больницы.

— На всероссийский конкурс представила анализ работы детского отделения за три последних года, — пояснила Наталья Аверина. — Мы имеем серьёзный опыт по ведению различных патологических состояний у детей. То, что наше отделение входит в состав многопрофильной больницы, позволяет использовать всю современную диагностическую базу лечебного учреждения. Но вопрос не столько в оснащённости, сколько в подготовке врачей, способных использовать новые диагностические и лечебные технологии в реальной клинической практике. У нас лечатся дети от месяца до 18 лет по таким профилям, как кардиоревматология, неврология, эндокринология, гастроэнтерология и собственно педиатрия.

Наши врачи, специалисты экстра-класса, оказывают помощь детям с тяжёлыми хроническими, в том числе ультраредкими недугами: болезнь Гоше, ювенильный ревматоидный артрит, язвенный колит и другие. Новые технологии в лечении помогают вернуть к активной жизни и социализировать пациентов.

…Ещё маленькой девочкой Наталья решила стать врачом. А вот в том, что она стала педиатром, — заслуга её педагогов.

— В юности все мечтают быть хирургами, — заметила Наталья Аверина. — Но у нас в Красноярском медицинском университете преподавали такие светлые, чистые, искренне влюблённые в профессию люди, что никто из моих одногруппников и не подумал сменить профиль.

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Справка

Наталья Аверина в 1998-м окончила вуз. Заочно учась в аспирантуре, в 2001 году пришла работать педиатром в республиканскую больницу имени Г.Я. Ремишевской, где в 2006-м возглавила детское отделение.

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