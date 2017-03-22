Дональд Трамп «стерилизует» Госдепартамент на радость всему Миру

Американский президент ограничил роль Государственного департамента при принятии важных решений и планирует заметно сократить его финансирование, пишет The Huffington Post. По мнению издания, своими действиями Дональд Трамп ослабляет ведомство, которое способно создавать серьёзные трудности Владимиру Путину и «другим авторитарным лидерам».

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В первые месяцы правления Дональд Трамп ограничил роль Государственного департамента в принятии важных решений, резко сократил его доступ к прессе и заявил, что в ведомстве существует слишком много бесполезных должностей. Новый бюджет предполагает 28-процентное сокращение финансирования дипломатической службы США, которую президент и некоторые другие политики изображают беспомощной, пишет The Huffington Post.

Однако, по мнению издания, критика Трампа далека от реальности. «Стерилизуя департамент», глава Белого дома ослабляет ведомство, на которое всерьёз рассчитывают дружественные США государства и активисты. Более того, именно эту службу «больше всего ненавидят Владимир Путин и прочие автократы».

Когда Госдеп представляет экспертное заключение о внешнеполитических событиях и публично озвучивает своё мнение, он способен становиться очень влиятельным и «угрожающим для соперников Америки». И это видно на примере Путина, утверждает издание.

Будучи госсекретарём, Хиллари Клинтон критиковала российские власти за преследования несогласных и «подтасовку выборов». Виктория Нуланд, проработавшая в департаменте не один десяток лет, была первым американским чиновником, который обвинил Москву во «вторжении» на Украину.

«Не прибегая к угрозам использования военной силы, обе женщины ослабили Путина, — рассуждает издание. — Они обнажили его страх перед собственным ущемлённым народом и его стремление использовать вводящую в заблуждение риторику».

Путин «нанёс ответный удар». Когда Нуланд занялась украинской политикой, в сеть просочилась запись, на которой она говорила: «Да пошёл Евросоюз *****!» Сама дипломат и другие эксперты сошлись во мнении, что это была «очевидная попытка русских дискредитировать её». Клинтон же стала часто упоминаться в речах Путина, как человек, который активно руководит его политическими оппонентами. Кроме того, по данным американского разведсообщества, Москва проводила «хакерскую кампанию», чтобы подорвать позиции экс-госсекретаря на прошлогодних выборах.

В итоге «подавление и сокращение» Госдепартамента порождает лишь замешательство за рубежом и придаёт смелости врагам США. Ведомство не выступало с брифингами перед прессой уже несколько недель, а это значит, что кризис в Сирии, Южном Судане, на Украине и в других горячих точках продолжает разрастаться из-за отсутствия «чёткого американского направления».

Самая главная задача департамента всегда заключалась в ведении переговоров с другими странами, чтобы разрешать старые конфликты и предотвращать новые. «Взяв ведомство на прицел», Трамп транслирует свой взгляд. Он ставит военную силу и сиюминутные решения выше долгосрочных побед дипломатии, предоставляет карт-бланш «подыгрывающим ему авторитарным лидерам» и нивелирует роль США в решении международных проблем.

Как отмечает издание, идея о том, что заграничная активность США является нежелательным вмешательством, выглядит знакомой. Неудивительно, ведь её часто цитируют в своей речи такие «авторитарные правители, как Путин», отвечая на жалобы Госдепа.