Это вам не добренький Сталин, это депортация по-европейски

Так значит - это только Сталин великий и ужасный депортировал народы? Ага, щас. О своих гнусных депортациях европейцы воды в рот набрали и язык проглотили, всем положено знать только о Сталине, а о собственных мерзостях помалкивать







Мстить немцам чехи начали сразу после победы. Немцы должны были:

регулярно отмечаться в полиции, они не имели права самовольно сменить место жительства; носить повязку с буквой «N» (немец); посещать магазины только в установленное для них время; у них конфисковались движущие средства: автомобили, мотоциклы, велосипеды; им было запрещено пользование общественным транспортом; запрещено иметь радио и телефоны.

В течение 1945 года чехословацкое правительство, возглавляемое Эдвардом Бенешем, приняло шесть декретов в отношении чешских немцев, лишив их с/х угодий, гражданства и всей собственности. Вместе с немцами под каток репрессий попали венгры, также отнесенные к категории «врагов чешского и словацкого народов».







Еще раз напомним, что репрессии проводились по национальному признаку, в отношении всех немцев. Немец? Значит, виновен.







Простым ущемлением немцев в правах не обошлось. По стране прокатилась волна погромов и бессудных расправ,



Изгоняли этнических немцев из Югославии и Румынии. Всего, по данным немецкой общественной организации «Союз изгнанных», объединяющей всех депортированных и их потомков (15 млн. членов), после окончания войны из своих домов были выгнаны, изгнаны от 12 до 14 миллионов немцев. Но даже для тех, кто добрался до фатерланда, кошмар не кончался с пересечением границы.







По данным председателя «Союза изгнанных» Эрики Штайнбах, депортация немецкого населения из стран Восточной Европы обошлась германскому народу в 2 миллиона жизней. Это была самая масштабная и самая страшная депортация XX века. Однако в самой Германии официальные власти о ней предпочитают не вспоминать. В перечне депортированных народов крымские татары, народы Кавказа и Прибалтики, поволжские немцы.



Однако о трагедии более 10 миллионов немцев, депортированных после Второй мировой войны, молчат. Неоднократные попытки «Союза изгнанных» создать музей и памятник жертвам депортации постоянно наталкиваются на противодействие властей.



Что же касается Польши и Чехии, то эти страны до сих пор свои действия незаконными не считают и не собираются приносить какие-либо извинения и каяться. Европейская депортация преступлением не считается.







