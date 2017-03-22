Евровидение: Украина запретила Самойловой въезд на три года

22.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Евровидение: Украина запретила Самойловой въезд на три года

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года российской участнице Евровидения Юлии Самойловой, заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Такое решение было принято на основании данных о нарушении Самойловой законодательства Украины, написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

Источник в российском МИД в беседе с РИА Новости назвал решение СБУ "циничным и бесчеловечным".

Как заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, Россия будет бойкотировать все последующие конкурсы, если руководство Евровидения не вступится за Самойлову.

"Но руководство Евровидения молчит, оно полностью политизировано и ангажировано", — добавил сенатор.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число.

Решение отправить на конкурс Самойлову вызвало резкую критику в Киеве. Претензии украинских властей связаны с тем, что в 2015 году певица выступала в Крыму. В Кремле, в свою очередь, исключили возможность замены Самойловой на другого исполнителя.

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