Фермерская ассоциация поможет хозяйствам Хакасии получить кредиты

22.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Ассоциация "КФХ и АПК Сибири" и Хакасский филиал АО "Россельхозбанк" подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

 

 

 
Оно предусматривает информационную, методическую и юридическую помощь по подготовке документов для кредитования в банке и для получения субсидий. Кроме того, ассоциация будет сопровождать кредитную заявку своих членов ходатайством, а банк при принятии решения о кредитовании учтет  эти  рекомендации, сообщили в  минсельхозпроде.  Также стороны приняли решение содействовать организации сельскохозяйственных кооперативов, проведению семинаров, мастер-классов, лекций и круглых столов. Уполномоченным банка в соответствии с соглашением назначен исполнительный директор ассоциации - Андрей Попков.  Члены ассоциации имеют преимущественное право получения льготного кредита в АО "Россельхозбанк" под пять процентов годовых.

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