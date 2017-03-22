Фермерская ассоциация поможет хозяйствам Хакасии получить кредиты

Ассоциация "КФХ и АПК Сибири" и Хакасский филиал АО "Россельхозбанк" подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.



Оно предусматривает информационную, методическую и юридическую помощь по подготовке документов для кредитования в банке и для получения субсидий. Кроме того, ассоциация будет сопровождать кредитную заявку своих членов ходатайством, а банк при принятии решения о кредитовании учтет эти рекомендации, сообщили в минсельхозпроде. Также стороны приняли решение содействовать организации сельскохозяйственных кооперативов, проведению семинаров, мастер-классов, лекций и круглых столов. Уполномоченным банка в соответствии с соглашением назначен исполнительный директор ассоциации - Андрей Попков. Члены ассоциации имеют преимущественное право получения льготного кредита в АО "Россельхозбанк" под пять процентов годовых.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







