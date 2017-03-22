Генеральная Ассамблея ООН провела заседание в память Виталия Чуркина

Память постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина почтили на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

Как передает РИА Новости, представители государств-членов всемирной организации памятное заседание начали с минуты молчания.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал Чуркина выдающимся дипломатом, очень талантливым человеком, который дружил со многими из присутствующих в зале.

Гутерреш, который возглавил ООН с 1 января 2017 года, подчеркнул, что быстро понял поразительный дипломатический талант российского полпреда. Свою речь генсек ООН закончил по-русски: "Покойся с миром, земля тебе пухом".

По словам полномочного представителя Великобритании Мэттью Райкрофта, 21 марта – ровно месяц, как состоялась первое заседание Совета Безопасности ООН без Виталия Чуркина, отсутствие которого всё ещё ощущается.

На памятном заседании присутствовала вдова Виталия Чуркина Ирина и их сын Максим, а также посол России в США Сергей Кисляк.

Виталий Чуркин был полпредом РФ в ООН с 8 апреля 2006 года. 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия он скоропостижно скончался, 24 февраля состоялись его похороны в Москве.