Геноцид Русов: имеют ли право «западные партнеры» нам что-то советовать?

Москва заявила, что Евросоюз утратил моральное право выступать в качестве некой авторитетной организацией в вопросе соблюдения прав человека. Это стало реакцией МИД Российской Федерации на демарш, устроенный Фредерикой Могерини, в честь третью годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Глава дипломатии союзного государства Европы заявила о непризнании Брюсселем присоединения Крыма к России, а свершившийся факт – нарушением международного права.

В российском МИД отметили, что подобного рода заявления были удивлены услышать. Впрочем, это доказывает оторванность Евросоюза от реальности. В ней они предпочитают закрывать глаза на очевидные факты нарушения международного права «в Югославии, Ливии, Ираке Украине», где «с целью свержения неугодных режимов… активно участвовали его страны-члены».

В конце заявления МИД РФ сказано: «Крым и Севастополь – это неотъемлемая часть Российской Федерации, а методы экономического и политического давления, к которым ЕС столь упорно прибегает, абсолютно бесперспективны и не способны изменить этот факт».

Как долго я ждал эти слова - "Евросоюз утратил моральное право"!... Ибо они - предтеча тектонических сдвигов, которые могут и должны произойти в отношениях с "нашими западными партнерами". Пока удивляет лишь скромность заданного масштаба (только по вопросу Крыма) и направление (только по фактам "нарушения международного права «в Югославии, Ливии, Ираке Украине», где «с целью свержения неугодных режимов… активно участвовали его страны-члены».

Проблема - гораздо шире и глубже. И сформулировать её можно следующим образом

ПРЕТЕНЗИИ К РОССИИ И РУССКИМ ТРАДИЦИОННО ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ТЕ СТРАНЫ И НАРОДЫ, КОТОРЫЕ НЕ РАЗ ПЫТАЛИСЬ (И СЕЙЧАС ПЫТАЮТСЯ) НАС ФИЗИЧЕСКИ УНИЧТОЖИТЬ.

"Ну да, ну было дело, ну грабили, резали, жгли, расстреливали, сгоняли с насиженных мест, лишали гражданских прав, продавали и предавали русское население наши "братушки", "небратья" и "наши западные партнёры". Ну и что? Зачем долдонить то об этом? Зачем разжигать? Скромнее надо быть... С кем не бывает... дело то житейское..." - каждый раз читаю я хотя бы один такой комментарий, как только вспоминаю примеры скоординированного и хорошо организованного "русского холокоста", когда пишу про трагедию русских людей, никуда не эмигрировавших и не сбегавших, но вдруг неожиданно оказавшихся за границей своей исторической Родины сначала в 1917, а потом - в 1991м...

У меня другое мнение. Я лично считаю, что об этих трагедиях, о длящемся беспрецедентно долгое время "русском холокосте" мы говорим преступно мало. Кто только не тыкал и не продолжает тыкать в лицо своими болячками. Поляки, прибалты, азиаты, кавказцы - все дружным хором воют в голос о каких-то немыслимых потерях "от этих ужасных русских", перманентно подсчитывают моральный и материальный ущерб и не устают напоминать о том, что "никто не забыт и ничто не забыто". Даже немцы, чья корова уж точно, мычать не имеет права, и те причитают про миллиарды изнасилованных "дикими варварами" гражданок Рейха...

И только русских призывают быть скромнее, не вспоминать, не расчёсывать и не разжигать... Да-да, именно так воспринимаются ЛЮБЫЕ попытки вспомнить жертвы беспредела на всех сопредельных территориях бывшей Российской империи. Не разжигать! Попробуйте так сказать евреям про Холокост. Почему то уверен, что не дотянете даже до Гааги. А вот про "русский холокост", который превосходит еврейский в сотни раз по пролитым слёзам и крови и по потерям - про всё это молчать и не вспоминать? Мне одному кажется, что такие требования - и есть геноцид?

Я считаю, всё должно быть ровно наоборот. На всех политических картах мирах - рядом с наименованием каждой нации, поучаствовавшей в уничтожении русских, а равно - в уничтожении русской культуры и русской истории, должны стоять справочные цифры - сколько, когда и с каким обоснованием. В школьные программы должны быть обязательно включены и подробно описаны "подвиги" "небратьев" и "наших западных партнеров", а одной из темой истории должна быть обязательно история русского холокоста, с обязательным персональным указанием наиболее отличившихся действующих лиц.

Рядом с каждым заявлением "наших западных партнеров" про "не уважающих международное право, русских" просто необходимо ставить справочную информацию, сколько раз эти самые "партнеры" не уважали саму Россию, врываясь в дом к русским с оружием в руках, сколько людей при этом они погубили и какой ущерб нанесли.

Заявление итальянского политика Фредерики Могерини "про не уважающих международные границы нехороших русских" просто необходимо везде сопровождать документальным комментарием про итальянских "зольдатен", домаршировавших аж до Волги с подробным перечислением разрушенных, расстрелянных и обездоленных ими советских людей за тысячи километров от Италии.

Ровно такими же справками можно и нужно сопровождать "обличительные речи" практически всех "партнеров" - там нет ни одного, которые бы лично не поучаствовал в "Дранг нах Остен" - одни убивали и вешали, другие поставляли патроны и веревки, третьи - лечили и финансировали грабителей и убийц.

Обязательная приставка к аббревиатуре ИГИЛ - "запрещена в России" - очень хорошее медийное изобретение - просто взывает к продолжению и раздаче всем сёстрам по серьгам: "участвовал в геноциде русских в таких то годах..." и "отличился при разграблении России при таких то обстоятельствах..."

Да, согласен, новостной текст при этом утяжелится, но зато вся подаваемая информация заиграет совершенно другими красками:

" Фредерика Могерини, представляющая ЕС и Солнечную Италию, участвовавшую в геноциде населения России в 1941м-1945м, поддержавшую геноцид русских в 1991м - на территориях бывшего СССР и в 2014-2017 - на территории бывшей Украины" - чего там там не признаёт в Крыму...

А не хочет ли неистовая Фредерика - ну чисто для соблюдения баланса покаяний - для начала покаяться за преступления соотечественников перед русскими, прежде чем требовать за что-то там раскаиваться самим русским? Ах она сейчас - от имени всего ЕС? Чудно-чудно, у нее есть очень богатый выбор и убористый перечень "подвигов партнеров на территории России", только перечисление которых займет весь её еэсовский рабочий день.

Чехам, перманентно скулящих про 1968 - просто необходимо круглосуточно напоминать про то, сколько танков, пушек и снарядов они отправили на Восточный фронт для убийства советских людей, полякам - про концлагеря военнопленных красноармейцев в 20е, латышам-литовцам-эстонцам - про художества их эсэсовцев в Белоруссии-Пскове-Новгороде... найдется там место и норвегам с их SS-Freiwilligen-Legion Norwegen, голландцам с их "Недерланд” (1-я голландская) и "Ландсторм Нидерланд”, которые сражались в Прибалтике и участвовали в блокаде Ленинграда, и даже "антифашистам"-французам, с какого-то перепугу оказавшихся в 1941м опять на Бородино...

Главное - всё перечисленное надо в первую очередь не для них, а для нас. Наша собственная молодёжь уже очень смутно знает про то, кто они такие, "наши западные партнеры" и с чего это они так "исторически озабочены" соблюдением международных норм права именно русскими...

И всё это нужно исключительно и только для того, чтобы ничего из произошедшего никогда больше не повторилось. Поэтому каждая трагедия должна быть изучена, а ошибки, которые к ней привели - проанализированы и трансформированы план действий на будущее, который предусматривает соответствующие меры, где постоянное напоминание про "шалости" "партнеров" - обязательный атрибут сдерживания их от новых авантюр.

Тогда (есть надежда) не дойдет до военной составляющей. Русофобия - проверено практикой - чудесным образом пропадает сама, как только русофобом становится быть невыгодно. Если правильно продолжать эту тему, то русофоб и нищеброд должны стать словами-синонимами. Нормальным состоянием русофоба должно быть хроническое нищенство, недоедание и игнор на всех этажах гражданской хозяйственной пирамиды. А попытка пригреть и подогреть русофоба должны гарантированно приводить к распространению санкций и на жалельщика.

Именно в предотвращении повторений трагедий - весь смысл и суть постоянного педалирования этой темы, чтобы и "небратья" и "партнёры" ни на секунду не сомневались - помним, знаем и постоянно ищем меры противодействия. А что сами не найдем - детям завещаем - помнить и не расслабляться. Потому что "наши западные партнеры" отнюдь не вчера утратили какие-либо моральные права хоть в чем то упрекать русских. Выслушивать какие-то претензии от того, кто хотел тебя убить, но у него не получилось - непозволительная роскошь, которую мы не можем себе позволить, чисто из инстинкта самосохранения.