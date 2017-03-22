Глава Хакасии настаивает на проверке энерготарифов для бизнеса

Виктор Зимин поручил проверить экономическую составляющую тарифов на электроэнергию для бизнес-сообщества.





Руководитель региона отметил, что градус напряжения в среде малого и среднего бизнеса, связанный с повышением тарифов, нарастает, хотя изначально те расчеты, которые легли в основу принятого решения, не должны были слишком болезненно отразиться на предпринимателях. Чтобы избежать возможных спекуляций на эту тему, глава Хакасии поручил своему первому заместителю Олегу Наму детально разобраться в ситуации, обратив особое внимание на экономическую составляющую проблемы:

– Разберитесь, что в реальности происходит с тарифами на электроэнергию. Мы считали, что привели их в соответствие с федеральным законодательством, сохранили самый низкий тариф для населения в России после Иркутской области. Но что происходит сегодня с бизнесом? Конечно, никто не рад повышению тарифа, и мы этому не радуемся, так как это потеря прибыли. Однако нужно проверить, какая доля электроэнергии участвует в себестоимости производимой продукции, – подчеркнул Виктор Зимин. – Мы долго боролись, но были вынуждены уйти от «последней мили», перейти на налоговую базу, закрепили ряд преференций для себя именно по налогам… Но ситуация требует вмешательства и тщательного анализа, чтобы принять взвешенное решение.

Работа предстоит масштабная, поскольку тарифообразование дифференцировано для бизнеса и зависит от потребляемой мощности, напряжения и целого ряда других факторов – единой цифры нет, отметили в госкомтарифэнерго Хакасии. Поэтому ко всем случаям нужно подходить индивидуально. Руководитель республики дал на анализ ситуации две недели.

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