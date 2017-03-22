Госдума ввела запрет на денежные переводы на Украину через иностранные системы

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли изменения в федеральный закон «О национальной платежной системе», запретив трансграничные денежные переводы из России на Украину при помощи иностранных платежных систем.

Как отмечается в сопроводительных материалах к закону, документ направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, введенного 17 октября 2016 года, передает ТАСС.

В законе указывается, что в случае введения со стороны иностранного государства запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ России, трансграничный перевод может пройти только через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу.

Нормы закона будут распространяться только на денежные переводы, проходящие без открытия банковского счета.

Сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, будут размещаться на официальном сайте регулятора.

Документ вступит в силу спустя 30 дней с момента его официального опубликования.

Напомним, в октябре прошлого года ряд российских платежных систем попал под расширенные санкции Украины. В их числе – платежная система «Колибри», которой управляет Сбербанк, «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), «Юнистрим» (банк «Юнистрим»), «Международные денежные переводы «Лидер» (НКО АО «Лидер»), Anelik (банк «Анелик РУ»), Blizko (Связь-банк). Как отмечала газета ВЗГЛЯД, украинское руководство таким образом ухудшает экономическое положение граждан своей страны, провоцирует рост преступности и дальнейшее падение гривны.