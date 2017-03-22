Гвозди бы делать из этих людей

В посёлке Вершина Тёи Аскизского района завершился чемпионат России по спортивному ориентированию на лыжах. На базе Центра спортивной подготовки «Тёя» разыграли комплекты медалей спортсмены из 12 регионов страны.

Это только на первый взгляд в спортивном ориентировании всё просто: получил карту и полетел по указанному маршруту. Лететь от одного контрольного пункта к другому на всех парах — здесь не самое главное. Вариантов для скорейшей победы несколько, и какой именно выбрать за считанные секунды — вот вопрос первостепенной важности. И в этом ещё больше убеждаешься, пообщавшись с главным судьёй соревнований Андреем Белоусовым.

— Здесь, на площади в три гектара, около 70 километров лыжни накатано. Участники соревнований выбирают между контрольными пунктами тот путь, который считают наиболее оптимальным. И тут, конечно, массу факторов нужно принять во внимание. На стадионе, к примеру, лыжня широкая, а есть места, где она узкая — особо не разбежишься. Подъёмы, спуски, крутизна… Это всё быстренько надо в голове проиграть. И очень важно без каких-либо ошибок преодолеть все контрольные пункты. У мужчин их в таком виде, как классика, сегодня 19. Вот на 19 контрольных точках они и должны отметиться. У каждого на руке специальный прибор, фиксирующий порядок и время прохождения между пунктами. Благодаря ему твоё передвижение и фиксируется специальными станциями. Результаты пройденной дистанции — сплиты — человек получает в судейском домике, после финиша, когда уже можно спокойно проанализировать, насколько быстро ты прошёл намеченный маршрут и правильно ли всё сделал, — рассказывает Андрей Валерьевич. — Уверяю вас, все дистанции, что нужно преодолеть за эти три дня, требуют серьёзной физической подготовки. Люди, которые могут ориентироваться, но не поддерживают физические кондиции, здесь не участвуют. А члены сборной страны однозначно являются мастерами спорта по лыжным гонкам. В своих регионах они участвуют в лыжных соревнованиях, это входит в подготовку спортсменов. Причём подготовка комплексная: физическая, горнолыжная... Попробуйте спуститься со склона. Временами и смелость нужна… Когда смотришь вниз и не видишь, куда ехать, знаете ли, не каждый себя переборет.

Говоря о ведущих спортсменах, главный судья соревнований кивал на стартующих: все они здесь, и если кто-то не вступил ещё в борьбу — значит, только готовится дать бой соперникам. Ну а регионами-лидерами в спортивном ориентировании являются Пермский, Красноярский и Хабаровский края.

Как показало время, представители этих регионов и взошли на пьедестал почёта. Кто-то оказался победителем, а кто-то призёром.

А вот пример того, как необходимо проходить дистанции, продемонстрировал Эдуард Хренников, о котором Андрей Белоусов говорил только в превосходной степени:

— Ему 44 года. С Уле-Эйнаром Бьорндаленом почти одного возраста. Тот — звезда биатлона, а Эдуард — человек-легенда спортивного ориентирования. Наш русский Бьорндален — 17-кратный чемпион мира. Очень надеемся, что молодой и перспективный Сергей Горланов повторит его путь.

Впрочем, не будем забегать вперёд. Здесь, как и в спортивном ориентировании, необходимо последовательно выполнять поставленные задачи. В первый день соревнований, 16 марта, была запланирована лыжная гонка с 29 контрольными пунктами для мужчин и с 20 — для женщин. Эдуард Хренников пусть и не победил, но обратите внимание на время, расставившее спортсменов по местам в итоговом протоколе. Первое место занял Сергей Горланов из Хабаровского края (01:17:33), второе — Эдуард Хренников из Пермского (01:17:34), третье и четвёртое — представители Красноярского края Андрей Григорьев (01:17:35) и Владимир Барчуков (01:17:39). Комментарии, уверен, излишни.

Спортсменки же не настолько плотно шли друг за другом, но их результаты — тоже повод для восхищения. Время Татьяны Обориной — 00:54:24, Марии Кечкиной — 00:55:18. Обе представительницы Пермского края, к слову говоря, — воспитанницы Эдуарда Хренникова. Третьей к финишу пришла Полина Фролова из Красноярского края (00:55:32).

На следующий день Эдуард Хренников уже не оставил шансов своим конкурентам в классике. Хабаровчанин Сергей Горланов был вторым, а красноярец Кирилл Веселов — третьим.

У женщин 15 контрольных пунктов (у мужчин было 19) первой преодолела Мария Кечкина. Достойно представила Хабаровский край Алёна Трапезникова. Замкнула тройку самых-самых Полина Фролова.

В эстафете сборная Пермского края не участвовала. Эдуард Хренников получил травму руки, и соответственно борьба развернулась между остальными участниками российского чемпионата.

18 марта блеснули мастерством красноярцы Владимир Барчуков, Андрей Григорьев и Кирилл Веселов. Второе и третье места заняли соответственно команды Башкортостана и Москвы.

В женской эстафете в актив сборной Пермского края занесли победные очки Татьяна Оборина, Мария Кечкина и Анастасия Неверова. Далее спортсменки Красноярского (второе место) и Хабаровского (третье) краёв.

Настоящим испытанием для ориентировщиков стал марафон. Судите сами, у мужчин — 34 контрольных пункта (у женщин — 25), набор высоты — 990 метров (680). То есть за каких-то полтора часа человек несколько раз то поднимается в гору, то спускается. Плюс ко всему километраж, который требуется накатать на равнине, постоянно поглядывая на маршрут. И в этом виде соревнований, несмотря на длинную дистанцию, всё решали секунды. Лучше остальных справился со всеми трудностями Андрей Григорьев (время — 01:48:57), вслед за ним финишировали Владимир Барчуков (01:49:08) и Сергей Горланов (01:49:23).

Женское противостояние развернулось между всё теми же спортсменками. Стоял лишь один вопрос: в каком порядке они разместятся на пьедестале почёта? В конечном итоге Мария Кечкина обошла всех (01:25:04), Татьяна Оборина отстала от неё на две минуты 17 секунд, Алёна Трапезникова — на 3 минуты 4 секунды.

Такое вот оно, спортивное ориентирование.

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