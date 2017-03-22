Деревеньки разбросаны по всей хакасской степи. Они настолько малы: в двадцать, тридцать дворов, прижавшихся друг к другу...

Посреди улицы одной из таких деревенек стояла школа, вернее, изба. В одной комнате жили две учительницы при кроватях с панцирными сетками, обе были направлены сюда после окончания Абаканского педагогического училища; в другой стояли коричневые парты с чёрными крышками-хлопушками. Здесь учились двенадцать учеников разного возраста. В конце пятидесятых годов прошлого века девочкам разрешалось ходить на занятия в ситцевых платьях, поверху повязанных красными галстуками. Школьная форма была не у всех.

Однажды в «смешанный» магазинчик сбежались почти все жители деревни. На продажу завезли рыбу, какую сельчане отродясь не видели. Дети тоже стояли у прилавка с раскрытыми ртами, изучая плоскую камбалу.

Зашёл сюда и Санька Светлаков, отслуживший недавно в морфлоте и ходивший по деревне с шиком: в синей тельняшке и широченных брюках «Чёрное море моё…», загребая штанинами пыль по дороге. Он заскочил за «беленькой», сказав у двери, мол, люди добрые, пропустите без очереди, друг приехал, отметить надо прибытие в родные пенаты. И, увидев любопытствующий народ у прилавка, гаркнул:

— Что за шум, а драки нету?!

Ему начали показывать пальцами на камбалу.

Одна старушка спросила:

— Сынок, она съедобная али нет?

— Эка невидаль! Не бойсь, бабуль, я её ел — переел на флоте! Вкуснятина!

— Вот и я говорю, — вставила слово молоденькая продавщица, — хорошая рыба, а они не верят, потому что видят впервые.

— Итак, товарищи, сейчас я прочитаю вам лекцию о камбале, которую вылавливают и в реках, и на море, — начал говорить высоким слогом бывалый моряк Санька, подняв указательный палец вверх. — Морская камбала отличается сильно сплющенным телом и расположением глаз на одной стороне.

— А как она видит одним глазом? — спросил оратора чернявый подросток.

— А вот так, Витёк! Видит и всё! Мне один тамошний рыбак рассказывал, какая это хитрющая рыба. Камбалы плохие пловцы — малоподвижны. Чаще всего лежат плашмя, слепой стороной книзу. А другим глазом поглядывают, что творится вокруг? В случае опасности рыба поворачивается на ребро и мчится вперёд, после чего снова переворачивается слепой стороной ко дну и зарывается в ил, только один глаз торчит. Некоторые камбалы вырастают длиной до полметра.

— Ты, Санька, ври, да не завирайся! Полметра… Одноглазые… Я лично сам видел в Мурманске: у большой камбалы два глаза и ещё бугорок какой-то наверху, — вставил пожилой мужик.

— Ну, немого прибавил, но точно знаю, что до пятидесяти сантиметров дорастает в Белом море. Рыба эта очень полезная, богата витаминами… Так что, бабуль, ешь и молодей сразу лет на десять!

— Вот и я говорю, что полезная, — вновь вступила в разговор белокурая продавщица, хотя сама ни разу её не пробовала. — В камбале надо убрать желчь, хорошо промыть в холодной воде, и жарь себе на здоровье!

— Ну, что, красавица, уговорила, взвесь-ка мне килограммчика два этой рыбки, угощу друга морским кушаньем, — Санька схватил бумажный пакет с рыбой и уже подался к двери, но вдруг как вкопанный остановился на пороге, повернул назад. — Фу ты, якорный бабай! А «белоглазку»-то забыл… Заболтался тут с вами!

Ему передали поллитровку. В хорошем настроении Санька снова пошёл к выходу, подмигнув молоденькой продавщице, напевая: «Севастопольский вальс, золотые деньки, мне светили в пути не раз ваших глаз огоньки…»

... А чуть позже в школе шли занятия по укреплению пройденного материала.

— Ну, давай, Марина, — обратилась к первокласснице учительница Клара Петровна, — вместе прочитаем в букваре вот это слово:

— Ё — е — р — ш...

— Как получилось?

— Камбала.

— Да какая же это камбала? Это ёрш. Живёт ёрш в реке. Твой папа может поймать на удочку эту рыбку. Давай ещё раз вместе прочитаем по слогам:

— Ё — е — р — ш…

— Что, Мариночка, получилось?

— Камбала.

— Это в магазине камбала продаётся, а у нас на картинке ёрш.

Девочке надоело повторять слово «камбала» и, взглянув ещё раз на картинку, она торжественно произнесла:

— Поллитровка!

...Ёрш же плавал в поллитровой банке с водой.

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