Клещи напали на двух жителей Хакасии

В республике проснулись клещи, зафиксированы первые случаи укусов: в Черёмушках и Черногорске.

В Хакасии клещи напали на двух жителей. При эпидрасследовании установлено, что в первом случае мужчину паукообразный укусил на территории посёлка Черёмушки. Во втором — клещ напал на подростка на частном подворье в окрестностях Черногорска, когда парень ухаживал за сельскохозяйственными животными.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Хакасии напоминают о том, что продолжается весенняя прививочная компания против клещевого энцефалита. На начало недели в республике получили вакцину 7,8 человек.

Также специалисты прост жителей соблюдать меры безопасности при выезде на природу: использовать репелленты, подбирать подходящую одежду, осматривать друг друга, а также домашних животных.

Клещи могут быть не только на одежде, теле, но и на вещах, ветках вербы, багульника.

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