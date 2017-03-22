Компании ЖКХ попались многомиллиардных выводах средств в оффшоры

Как восстановить справедливость в отношении каждого человека? Для того, кто исправно платит за капремонт и коммуналку, и хочет за эти деньги получать достойные услуги. И сейчас выводят на чистую воду тех, кто обманывает россиян в этих ожиданиях. Тех, кто, завышая тарифы, нажил 100 миллиардов рублей.

Миллиарды рублей выделяет государство на нужды ЖКХ. Суммы вполне могут решить насущные проблемы простых людей. Однако не все компании, работающие в этом бизнесе, направляют деньги в реальные дела. Два инвестиционных гиганта оказались замешаны в выводе колоссальных средств за границу. Один из них — "Альфа-групп", которая контролирует компанию "Росводоканал", — засветилась в уголовном деле "Тверьводоканала". Второй — "Ренова", который из своей подконтрольной фирмы "Т-плюс" выкачал десятки миллиардов рублей. Оба гиганта проворачивали свои дела по одной и той же схеме. А страдали в результате люди.

Двор Пролетарки в Твери – пожалуй, один из самых колоритных уголков города. Чего только стоят названия домов: "Париж" (из-за необычной архитектуры и количества квартир – 1600), а небольшой дом рядом называют "Бон" (как небольшой городок на востоке Франции). Но из европейского здесь лишь названия и цифры в платежках за услуги ЖКХ. На заднем дворе сушится белье.

В доме и без того влажность высокая. Из-за воды, которая уже несколько лет заполняет подвал. Общая душевая, общая кухня. "В зимний период я за одну комнату плачу 5 000", — рассказывает местная жительница. Тем, кто отказывается платить, генерирующие компании присылают предупреждения. А за что пенсионерам платить такие деньги?

Качеством воды в Твери озаботилась прокуратура. Помимо просто нарушения санитарных норм, выявили еще и вывод 275 миллионов рублей в офшоры. По данным проверки, деньги сначала ушли из "Тверьводоканала" в "Росводоканал", а затем и на Виргинские острова. Возможно, в этой криминальной схеме участвовала компания "Альфа-групп", которая и контролирует обе эти фирмы.

"Было перечислено 500 миллионов, из которых 300 — без оснований, — констатирует прокурор Московского района Твери Юрий Орлов. — Просто по письменным просьбам. Конечным бенефициаром оказалась офшорная компания".

Эти деньги "Водоканал" должен был вкладывать в ремонт котельных и насосных станций. Новый губернатор Тверской области Игорь Руденя потребовал вернуть миллионы в отрасль. В "Водоканале" отказали. А тут уже запахло уголовным делом, которое вскоре и возбудили в местном УМВД по факту увода 275 миллионов в офшор. Эти цифры меркнут по сравнению с суммами, которые, как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на свои источники, вывела компания "Ренова".

По данным издания, деньги выкачивались из дочерней фирмы "Реновы" "Комплексные энергетические системы" (или "КЭС"), которая владеет почти 60 электростанциями в стране. Объем средств договора поставки мощности, использованных нецелевым образом в ЗАО "КЭС", составил 33,9 миллиарда рублей. Данные средства через офшорные компании были направлены на обслуживание долгов и приобретение новых активов.

Со временем компания "КЭС" сменила название на "Т-плюс". Всего из этой фирмы якобы были выведены в офшоры для "Реновы" 99 миллиардов рублей. Схему вскрыли в рамках "дела Гайзера". Следователи установили, что топ-менеджеры "Т-плюс" давали взятки руководству республики Коми за повышенные тарифов для населения. По делу были арестованы глава энергохолдинга "Т-Плюс" Борис Вайнзихер и совладелец "Реновы" Евгений Ольховик.

Власти Коми уже давно работали в тесной связке с менеджерами "Реновы". При этом сфера ЖКХ в регионе была развалена. Фактически чиновники и коммерсанты обворовали регион дважды. Сначала вынудили население платить по жульническим тарифам. А затем "Т-плюс" и "Ренова" еще и увели деньги, которые должны были пойти на ремонт теплоэлектроцентралей.

"Мы имеем схему, по которой за высокие тарифы, которые вроде обоснованы и вроде прошли через службу по тарифам Республики Коми, руководители которой уже осуждены, — отмечает журналист Валерий Черницын. — Когда платежи используются не на обновление базы, а на вывод в какие-то активы".

Так, Воркутинская ТЭЦ едва не сорвала отопительный сезон. По словам рабочих, станция разрушалась. Все могло закончиться катастрофой. "После 2012 года до трех раз упало количество средств, выделяемое на ремонт, — рассказывает бывший заместитель министра энергетики РФ Виктор Кудрявый. — Очень выгодно собственнику и топ менеджеру сокращать ремонтные затраты. Сколько сократил — у тебя автоматом растет прибыль".

Похожая история с компаниями "Реновы" была и в Перми. 2013 год: по словам экспертов, компания "Ренова" ТГК-9 пропускала все контракты через фирму прокладку под названием ПСК.

"Активы должны быть в правильных руках, — убежден бывший исполнительный директор Пермской сетевой компании Артем Голобоков. — Нельзя там взять там и "размазать" по тарифам ТГК".

В том, что и куда "размазывали", разбирались: контрольно-счетная палата, прокуратура и УФАС края. В контрактах, заключенных двумя компаниями, были найдены серьезные нарушения. В этом деле бизнесменам очень помогли чиновники. При этом "Ренова", выкачивая деньги из регионов, не забывает о своих руководителях.

"Из порядка трех миллиардов рублей 10% было потрачено на ремонты, а остальные деньги уходят, соответственно, я думаю, на покрытие малоэффективных затрат, — рассуждает директор центра мониторинга и контроля за ценообразованием Алексей Малоземов. — В том числе фонд оплаты труда административному персоналу — высшему менеджменту. Фонд составляет более, по-моему, 35% в структуре".

Получается, что простые люди несколько лет оплачивали покупки роскошных машин и дворцов топ-менеджеров энергокомпаний, при посредничестве местных нечистых на руку чиновников. Например, у того же главы компании "Т-Плюс" Бориса Вайнзихера суд арестовал имущества почти на 150 миллионов рублей. И это касается не только "Т-Плюс" и "Реновы". Подобные сомнительные схемы увода денег заграницу, как показывает прокурорская проверка, использовали и в подконтрольных "Альфа-групп" компаниях "Тверь-" и "Росводоканал".

Украденных денег вполне хватило бы на улучшение качества и воды и коммунального хозяйства. Правоохранительные органы детально разбираются в этих хитрых схемах, чтобы тарифы были адекватными, а средства населения тратились по назначению, вместо того, чтобы оседать на заграничных счетах высокопоставленных менеджеров энергокомпаний. И, по всей видимости, это только начало в череде громких уголовных дел в сфере ЖКХ.