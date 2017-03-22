Кровавый кондитер Вальцман продает свою фабрику в Мариуполе

Похоже, гарант великой украинской нации Петр Порошенко уже ищет риэлтора для аренды хорошей квартиры в Ростове. Явно, «шоколадный королек» сидит на чемоданах и распродает оставшееся имущество.

Все-таки заводы и фабрики нельзя просто взять и погрузить в частный самолет, совершающий регулярные рейсы по маршруту Киев – Марбелья.

Пока кондитер начал с малого: решил продать свою фабрику в Мариуполе. Она бездействует с 2015 года, но выставлять предприятие на торги Порошенко не решался. Как говорится, хлеба не просит…

И вот вчера корпорация «Рошен» выставила на продажу Мариупольскую кондитерскую фабрику, которая входит в состав шоколадной империи Петра Алексеевича. Данное решение было принято на собрании акционеров. На продажу выставят как фабрику, так и земельный участок. Всего за имущество планируют выручить около 65 миллионов гривен. Немного, на жизнь в Испании должно хватить. Сейчас идет процедура ликвидации предприятия.

Сдача мариупольских сладких активов, которые находились на подконтрольной Ринату Ахметову территории, говорит о том, что президент больше не верит в «обороноспособность» прифронтового города и подозревает, что в ближайшее время «Марик» может выйти из-под украинской юрисдикции. В общем, неспокойно в той стороне, Ахметов, чьи заводы и фабрики взяты под контроль ЛДНР, больше не является стабильным партнером президента и не может ничего гарантировать. Поэтому Вальцман решил быстро избавиться от мариупольских «сладостей», пока их не экспроприировали так же, как ММК имени Ильича, которым до недавнего времени владел донецкий олигарх.

Кстати, это не первое предприятие, которое теряет Порошенко. В декабре московский суд арестовал 14 объектов недвижимости фабрики Петра Алексеевича, в том числе склад готовой продукции, 4 цеха, здание подсобного корпуса и 7 земельных участков общей площадью более 700 тысяч квадратов». А 14 марта Басманный суд Москвы продлил арест недвижимости Липецкой фабрики Roshen до 13 июня. Конечно, нищим Вальцмана не назовешь: недавно главный кондитер Украины попал в список счастливчиков, оказавшихся на вершине списка «Форбс». Интересная деталь: став президентом США Дональд Трамп «похудел» на миллиард долларов, а его украинский коллега, наоборот, в шесть раз увеличил свое состояние. Порошенко не привык бросать деньги на ветер, поэтому он заранее распродает шоколадный бизнес, поскольку путешествовать лучше с наличностью в кармане…