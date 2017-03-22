Кто достроит детский сад?

Вокруг детского сада «Теремок» на Орловской улице в Шира полно стройматериалов, снуют рабочие, слышится звук электропилы, двухэтажное кирпичное здание поблёскивает на солнце новенькими пластиковыми окнами. Подрядчики торопятся завершить первый этап капитального ремонта, которого ширинские мамочки ждали, как манны небесной.

Даже в приёмную президента жаловались: дескать, садик разваливается, по углам плесень, канализация протекает — нужен срочный ремонт.



На свой страх и риск

— Сейчас нам осталось только полы настелить, основная часть работ уже сделана внутри здания: заменены все инженерные сети, перекрытия, окна — в общем, всё готово, — показывает садик Василий Колыньяк, руководитель МКУ «Управление промышленности, энергетики, связи» Ширинского района. — Вторым этапом будем выполнять внешние работы. Надо установить пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, внутреннюю отделку завершить, оборудование завезти... Если денег на всё это нам дадут.

Чиновник оговаривается не просто так: денег, чтобы завершить ремонт, не хватает. У района в кармане пусто, одна надежда — на помощь республики.

— Как так вышло, что на завершение ремонта не хватает средств? — интересуюсь я.

— По проектно-сметной документации ремонт детсада стоил 35 миллионов рублей. Нам был выделен лимит — 20 миллионов рублей, в торгах победил кемеровский подрядчик, который согласился провести работы за 17 миллионов. Условие — на эти деньги нужно было всё отремонтировать и сдать садик под ключ. Ну, наши согласились на эту сумму, — разводит руками Колыньяк. — Его, конечно, можно было просто закрыть, но тогда детей куда девать — детсад-то большой, сотня с лишним мест.

Получается, районные власти изначально знали, что сумма на ремонт «Теремка» не увеличится, причём согласились и на условия соглашения с министерством образования закончить ремонт в декабре. А теперь просят добавить на завершение работ без малого 24 миллиона рублей. Но можно и меньше, готовы умерить аппетиты.

— Примерно двадцать миллионов рублей нужно будет, чтобы закончить ремонт, — считает Василий Колыньяк, но тут же оговаривается: — Мы готовы экономить. Например, оборудование то, что здесь было, мы сохранили. Оно, конечно, старенькое, но рабочее — я про кровати и прочее говорю. Можем его установить. Детскую площадку тоже можем не полностью менять, а просто отремонтировать.

— А сейчас где ребятишки, которые сюда ходили, находятся?

— Пока распределили по другим детским садам, в том числе и в близлежащих посёлках.

Заложники проблемы

Районные власти забросали минобразования и науки Хакасии письмами с просьбами изыскать дополнительные средства. Пока в министерстве ответа не дают и вообще ситуацию не комментируют. Не секрет, что в связи с непростой экономической ситуацией в стране финансирование многих проектов сокращается. Обстановка вокруг «Теремка», между тем, накаляется. А позиция администрации Ширинского района, которая, по сути, осознанно сделала заложниками финансового конфликта маленьких детей, у республиканских чиновников вызывает недоумение. Особенно в свете того, что все работы на объекте должны были завершиться ещё в декабре прошлого года.

Сейчас в Шира работают два детских сада — «Малыш» и «Солнышко». Оба переполнены, в группах по 40 человек. В «Малыше» временное пристанище нашли девять воспитанников «Теремка».

— Больше детей наш сад попросту принять не мог, — поясняет старший воспитатель «Малыша» Людмила Спиридонова, — группы переполнены. У нас же сейчас задача — чтобы очередей в детские сады не было. Поэтому, как только подходит время, ребёнка берём. Своих деток очень много. Соответственно и мест свободных нет, приняли, сколько смогли. Что касается ремонта «Теремка»: он необходим как воздух. Посёлок у нас большой, ребятишек много.

В администрации Ширинского района понимают, что ремонтировать детсад — а, по сути, перестраивать его — начали на свой страх и риск, но твердят одно: выхода другого просто не было.

— Садик простоял без ремонта без малого 50 лет. Вы бы видели, что там было: канализация бежит, плесень по углам, холодина, запах ужасный. Детей нельзя в такое место было вести, — с возмущением говорит Василий Колыньяк.

То есть о том, что сад в аварийном состоянии, районные власти знали давно. Возникает вопрос: почему тянули с ремонтом, ведь люди не раз жаловались на состояние «Теремка»? Поневоле подумаешь: к грядущим выборам, что ли, решили подгадать...

— Наша задача сейчас — дать детям хороший детский сад. Такой, как мы построили за последние годы в Борце, Целинном, Жемчужном, — говорит первый заместитель главы Ширинского района Андрей Диринг. — И мы предпринимаем для этого все возможные усилия. Надеемся, министерство образования нас услышит.

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