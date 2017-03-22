Кто-то честно жить не хочет

Неприятный факт: до сих пор дают о себе знать неурегулированные взаимоотношения между некоторыми участниками масштабной стройки жилья для пострадавших в природных пожарах, произошедших на территории республики весной 2015 года.

В прошлом году «Хакасия» уже сообщала, как не просто шло разбирательство по оплате выполненных работ и их качеству между участниками строительства домов для погорельцев в селе Шира. Тогда в этот процесс были вынуждены вмешаться правительство республики, правоохранительные и надзорные органы. Теперь, похоже, ситуация повторяется.

Напомним, что стройка благоустроенного жилья для пострадавших в природных пожарах жителей республики была закончена, в основной своей массе, осенью позапрошлого года. То есть в тот же год, когда произошли сами пожары. Небольшая часть муниципального социального жилья была сдана чуть позже, в начале 2016 года. Примерно в это же время вскрылась нелицеприятная ситуация, связанная с невыплатой заработной платы некоторым строителям, работавшим в Шира. Как оказалось, конфликт произошёл из-за вовремя не урегулированных договорных отношений между генеральным подрядчиком застройки в Шира и несколькими субподрядными организациями. Последние обвиняли генподрядчика в неполном расчёте за произведённые работы, по причине чего они якобы не смогли рассчитать своих рабочих. При этом качество самых строительных работ по многим позициям, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Сам генподрядчик (который, к слову, находится под подозрением у право-

охранительных органов в недостаточно эффективном использовании финансовых средств, и данная ситуация пока так и не разрешилась), в свою очередь, утверждал, что рассчитался со всеми нанятыми строительными организациями, что называется, сполна согласно заключённым с ними договорам. В какой то момент весь этот финансово-хозяйственный раздрай между строителями перешёл из стадии взаимных упрёков и обвинений в стадию протестных настроений по отношению к властям. Несмотря на то, что федеральное правительство и правительство Хакасии в полном объёме рассчитались со всеми генеральными подрядчиками за построенные дома и выполненные работы. И то, что в соответствии с действующим законодательством заключение договоров подряда, как и трудовых договоров, а также расчёт по ним — это внутреннее дело каждой конкретно взятой организации, власть была вынуждена взять на себя функции арбитра. Была создана рабочая группа из представителей различных министерств и ведомств, в том числе правоохранительных и надзорных, и она шаг за шагом разбирала все мельчайшие перипетии образовавшейся конфликтной ситуации. Меры для её урегулирования предпринимались исключительно в правовом поле, включая юридическую помощь при обращении в судебные инстанции. О каком-либо давлении на бизнес не было и речи. В результате с большим трудом, но конфликт всё же был разрешён. И вот спустя год вдруг выяснилось, что это ещё не всё.

Во вновь образовавшейся конфликтной ситуации фигурируют строители домов в селе Знаменка Боградского района, утверждающие, что им не заплатили за выполненные работы. Речь, в частности, идёт о бригаде Хафиза Бахтигузина, принимавшей участие в возведении шести объектов. Субподрядчиком на этой стройке выступало ООО «СОТ», возглавляемое Виталием Петровым. Жильё было сдано к октябрю 2015 года, однако между строителями возникли разногласия по оплате, не разрешённые до сей поры. Несмотря на то, что задолженность субподрядной организации перед строительной бригадой в размере более 300 тысяч рублей была признана Абаканским городским судом ещё в мае 2016-го. Решение суда давно вступило в законную силу, поступило на исполнение в службу судебных приставов. Но деньги с должника в пользу рабочих так и не взысканы, и сейчас они готовы добиваться своих законных интересов вплоть до объявления акций протеста.

Также рабочие обратились в правительство республики за содействием в разрешении сложившейся ситуации. Накануне в минстрое Хакасии состоялась рабочая встреча между сторонами вышеописанного конфликта, прошедшая под председательством исполняющего обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Анатолия Безлепкина. Хафиз Бахтигузин пожаловался на бездействие со стороны судебных приставов, надзорных и правоохранительных органов, ведь причитающиеся рабочим деньги с должника так и не получены. Присутствовавший на встрече Петров полагает объём образовавшейся задолженности спорным, выплачивать подтверждённую судом сумму не готов.

Анатолий Безлепкин считает, что правоохранительные органы должны обратить внимание на позицию руководителя ООО «СОТ».

— Необходимо ещё раз вернуться к тщательному анализу конфликтной ситуации, дать оценку действиям субподрядной организации. Думаю, что в ближайшее время это будет обязательно сделано. Руководство республики уже провело ряд переговоров на данную тему с руководством правоохранительных и надзорных органов, — сказал он.

Наша газета будет следить за развитием дальнейших событий. В пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Хакасии пообещали прокомментировать положение с взысканием задолженности с ООО «СОТ» до конца текущей недели.

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