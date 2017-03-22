Курица в полёте

Семейная легенда гласит, что первый петух клюнул меня в очень раннем возрасте. Он вовсе не был жареным к тому моменту.

Обыкновенный дворовый петух с весьма скверным характером, подкарауливавший мелких детей и набрасывавшийся на них со всей петушиной дури. Хорошо, что папа увидел, как двухлетняя дочь, направившись в самостоятельное путешествие по двору, заменяющему тогда Вселенную и полному удивительных тайн, подверглась нападению злобного чудовища. Он спас принцессу, а петух пошёл в суп.

Вторая история подобного свойства произошла позже, с другим петухом и другим малышом — но я, как водится, принимала в ней самое деятельное участие.

Стоило мне выйти с восьмимесячным сыном во двор — мальчику хорошо было спать в коляске, наслаждаясь свежестью деревенского воздуха, как петух вскакивал на забор. Выжидая, пока малыш заснёт, он тихо поскрипывал и постанывал от вожделения. Как только ребёнок засыпал, петух начинал орать благим матом. Тут же рёв раздавался и из коляски.

Вскоре все поняли, что наглая птица делает это специально, забавляясь происходящим. В результате — уж простите меня нежные души, питающиеся вином из одуванчиков и овощами — и этот наглец тоже пошёл в суп, окончательно утвердив истину, что скверный птичий характер, если речь идёт о петухе, совершенно не сказывается на вкусе диетического мяса, до которого многие большие охотники.

И я получаю глубокое удовлетворение, готовя блюда из курицы, тем более мои домашние очень любят именно этот продукт. Благо что нынче курицу — хоть в цельном виде, хоть в разобранном на разные части — можно купить в любом гастрономе и на рынке, выбрав такую, которая нравится. Птица эта готовится просто, мясо у неё нежное, легкоусвояемое, диетическое.

Поэтому она очень подходит к так любимой мною кулинарной формуле: стараний немного, а результат выше всяких похвал. Постоянно разыскиваю новые рецепты из мяса курицы и двумя из них хочу поделиться: легко и вкусно.

Гедлибже — это...

Это курица по-кабардински, тушённая в сметане или сливках.

Ингредиенты:

• курица целая или окорочка — 1 кг

• репчатый лук — 2 средние луковицы

• чеснок — 6 — 7 долек

• паприка — 1 ст. ложка

• карри — 1 ст. ложка

• сметана или сливки — 200 мл

• мука пшеничная или кукурузная — 2 ст. ложки

• вода или бульон — 150 мл

• зелень, соль — по вкусу

• растительное масло



Курицу нарезаем на куски среднего размера, обжариваем до золотистой корочки, отдельно обжариваем мелко порезанный лук. Когда и лук станет золотистым, добавляем туда чеснок, секунду тушим. Далее лук с чесноком взбиваем блендером, добавляем туда соль, паприку, карри. Разводим муку в стакане с водой или бульоном и, тщательно перемешав, смешиваем с луково-чесночной заправкой. Пришло время поместить туда и обжаренную курицу и, потомив недолго, добавить сливки. Тушим гедлибже на медленном огне минут 20 — достаточно для того, чтобы мясо стало максимально нежным и пропиталось специями.

Немного Прованса

Это блюдо также несложно готовится — но я дополнительно ценю его за яркость и особенный аромат прованских трав.

Нам понадобятся:

• курица — 1 кг

• луковица — 1 штука

• помидоры — 3 штуки

• маслины без косточек — 100 г

• чеснок — 5 — 6 зубчиков

• сухие прованские травы — 2 чайные ложки

• семена укропа — 1/2 чайной ложки

• перец чёрный горошком — 6 штук

• растительное масло

• соль по вкусу

Первым делом крупно шинкуем луковицу. Помидоры очищаем от кожуры и нарезаем крупными дольками, маслины разрезаем пополам или на четвертинки, чеснок мелко рубим.

Все овощи перемешиваем, добавляем к ним половину прованских трав. Делаем маринад для курицы. Смешиваем два мелко порубленных зубчика чеснока, оливковое масло, немного соли и вторую половину прованских трав, семена укропа и соль.

Получившимся маринадом хорошенько обмазываем курицу.

Берём форму для запекания, слегка смазываем маслом. Выкладываем в неё половину овощей, затем курицу, затем вторую половину овощей.

Выпекаем приблизительно 1 час 15 минут при 180 градусах до готовности курицы. Подавать можно с гарниром и без, с хлебом, без хлеба — ничто не испортит вкуса и красоты прованской курицы, изысканной и нежной, уместной и к обычному ужину, и к праздничному столу.

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