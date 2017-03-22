Курица в полёте

Семейная легенда гласит, что первый петух клюнул меня в очень раннем возрасте. Он вовсе не был жареным к тому моменту.
Обыкновенный дворовый петух с весьма скверным характером, подкарауливавший мелких детей и набрасывавшийся на них со всей петушиной дури. Хорошо, что папа увидел, как двухлетняя дочь, направившись в самостоятельное путешествие по двору, заменяющему тогда Вселенную и полному удивительных тайн, подверглась нападению злобного чудовища. Он спас принцессу, а петух пошёл в суп.
Вторая история подобного свойства произошла позже, с другим петухом и другим малышом — но я, как водится, принимала в ней самое деятельное участие.
Стоило мне выйти с восьмимесячным сыном во двор — мальчику хорошо было спать в коляске, наслаждаясь свежестью деревенского воздуха, как петух вскакивал на забор. Выжидая, пока малыш заснёт, он тихо поскрипывал и постанывал от вожделения. Как только ребёнок засыпал, петух начинал орать благим матом. Тут же рёв раздавался и из коляски.
Вскоре все поняли, что наглая птица делает это специально, забавляясь происходящим. В результате — уж простите меня нежные души, питающиеся вином из одуванчиков и овощами — и этот наглец тоже пошёл в суп, окончательно утвердив истину, что скверный птичий характер, если речь идёт о петухе, совершенно не сказывается на вкусе диетического мяса, до которого многие большие охотники.
И я получаю глубокое удовлетворение, готовя блюда из курицы, тем более мои домашние очень любят именно этот продукт. Благо что нынче курицу — хоть в цельном виде, хоть в разобранном на разные части — можно купить в любом гастрономе и на рынке, выбрав такую, которая нравится. Птица эта готовится просто, мясо у неё нежное, легкоусвояемое, диетическое.
Поэтому она очень подходит к так любимой мною кулинарной формуле: стараний немного, а результат выше всяких похвал. Постоянно разыскиваю новые рецепты из мяса курицы и двумя из них хочу поделиться: легко и вкусно.
Гедлибже — это...
Это курица по-кабардински, тушённая в сметане или сливках.
Ингредиенты:
• курица целая или окорочка — 1 кг
• репчатый лук — 2 средние луковицы
• чеснок — 6 — 7 долек
• паприка — 1 ст. ложка
• карри — 1 ст. ложка
• сметана или сливки — 200 мл
• мука пшеничная или кукурузная — 2 ст. ложки
• вода или бульон — 150 мл
• зелень, соль — по вкусу
• растительное масло
Курицу нарезаем на куски среднего размера, обжариваем до золотистой корочки, отдельно обжариваем мелко порезанный лук. Когда и лук станет золотистым, добавляем туда чеснок, секунду тушим. Далее лук с чесноком взбиваем блендером, добавляем туда соль, паприку, карри. Разводим муку в стакане с водой или бульоном и, тщательно перемешав, смешиваем с луково-чесночной заправкой. Пришло время поместить туда и обжаренную курицу и, потомив недолго, добавить сливки. Тушим гедлибже на медленном огне минут 20 — достаточно для того, чтобы мясо стало максимально нежным и пропиталось специями.
Немного Прованса
Это блюдо также несложно готовится — но я дополнительно ценю его за яркость и особенный аромат прованских трав.
Нам понадобятся:
• курица — 1 кг
• луковица — 1 штука
• помидоры — 3 штуки
• маслины без косточек — 100 г
• чеснок — 5 — 6 зубчиков
• сухие прованские травы — 2 чайные ложки
• семена укропа — 1/2 чайной ложки
• перец чёрный горошком — 6 штук
• растительное масло
• соль по вкусу
Первым делом крупно шинкуем луковицу. Помидоры очищаем от кожуры и нарезаем крупными дольками, маслины разрезаем пополам или на четвертинки, чеснок мелко рубим.
Все овощи перемешиваем, добавляем к ним половину прованских трав. Делаем маринад для курицы. Смешиваем два мелко порубленных зубчика чеснока, оливковое масло, немного соли и вторую половину прованских трав, семена укропа и соль.
Получившимся маринадом хорошенько обмазываем курицу.
Берём форму для запекания, слегка смазываем маслом. Выкладываем в неё половину овощей, затем курицу, затем вторую половину овощей.
Выпекаем приблизительно 1 час 15 минут при 180 градусах до готовности курицы. Подавать можно с гарниром и без, с хлебом, без хлеба — ничто не испортит вкуса и красоты прованской курицы, изысканной и нежной, уместной и к обычному ужину, и к праздничному столу.
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