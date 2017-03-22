Министерство обороны РФ опубликовало захватывающие кадры масштабных учений ВДВ в Крыму

22.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Министерство обороны РФ опубликовало захватывающие кадры масштабных учений ВДВ в Крыму

Министерство обороны РФ опубликовало кадры масштабных учений Воздушно-десантных войск на полигоне Опук в Крыму.

В учениях принимали участие около 2500 военнослужащих и 600 единиц военной техники.

Десантирование около 350 бойцов велось с самолетов Ил-76 как на парашютных системах «Арбалет-2», так и на парашютах Д-10. Еще две сотни бойцов были доставлены на полуостров на вертолетах. Кроме того, несколько сотен военнослужащих высадилась на берег с кораблей Черноморского флота.

С воздуха их поддерживали истребители Су-27, бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25, а также вертолеты Ми-24.

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