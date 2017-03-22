Мировое Правительство отомстит Дональду Трампу с помощью «финансового шторма»

«Глубинное государство» сегодня уже готово схлопнуть крупнейший пузырь в истории человечества... Его структуры надёжно защищены бюрократией «национальной безопасности» — вехним эшелоном военных, ЦРУ, ФБР, АНБ и прочих ведомств. Сюда входит и ФРС, квинтэссенция институтов истеблишмента. Все они ненавидят президента Трампа. Они делали всё возможное, чтобы не дать ему занять пост. Ничего не помогло. Они расстреляли все пули, но он всё ещё не сдался. Конечно, «глубинное государство» (цензурный американский термин обозначающий Мировое Правительство. прим. РуАН) постарается физически уничтожить Трампа. Очевидно, что такая мысль приходила и ему в голову. Он предпринял необычный шаг, дополнив защиту своей тайной службы безопасности верной ему частной охранной структурой. Но на данный момент следующий шаг «глубинного государства» состоит в том, чтобы повесить грядущий коллапс фондовой биржи на Трампа. Он же идеальный козёл отпущения. Когда люди подумают о «Великой Депрессии», они будут думать «Дональд Трамп». И выбрана орудием глубинного государства прямо сейчас ФРС. После финансового кризиса 2008 года дыхание экономики поддерживается искусственно. ФРС накачивает её беспрецедентным количеством «стимулов». Это создало в экономике масштабные перекосы и нерациональное распределение капитала, который нужно куда-то вкладывать. Подумайте о триллионах долларов программ печатания денег, носящих эвфемизм количественных смягчений 1, 2 и 3. В то же время при нулевой и даже отрицательной процентных ставках во многих странах, проценты самые низкие за 5000 лет истории человечества. Помимо этого, «слишком большие, чтобы рухнуть» банки стали ещё крупнее, чем были в 2008 году. У них больше деривативов, и она намного более опасны. Если «глубинное государство» пожелает запустить процесс коллапса фондового рынка, похожий на события 1929 года, ему надо всего лишь перекрыть кислород чрезвычайным реанимационным мероприятиям, которые были использованы во время последнего кризиса. Пирог уже испечён. Вопрос только когда его будут делить... и весьма высоки шансы, что это «когда» вот-вот наступит.

В декабре 2015 года ФРС впервые почти за десятилетие подняла процентные ставки с 0% до жалких 0,25%. И поддерживала эту ставку до декабря прошлого года, когда подняла её до 0,5%.

Кроме того ФРС объявила, что ускорит процесс повышения ставок в 2017 году — всего повышений будет три. Вероятно, об этих повышениях будет объявлено в ходе семи оставшихся встреч Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC), намеченным на 2017 год.

Это означает, что «глубинное государство» может привести в действие контролируемое обрушение уже совсем скоро.

Большинство ожидало, что ФРС поднимет ставку 15 марта. Что может помочь схлопнуть огромный пузырь на фондовой бирже и рынке облигаций.

Недавно Трамп сказал:

«Что произойдёт, если процентные ставки вырастут на 2, 3, 4 пункта? Мы потеряем страну».

В любом случае, я думаю в этом году пиковые значения ставок будут намного превосходить 0,25%, и этого ожидают многие. ФРС может протащить целую серию повышений на 0,5%... или ещё выше.

Всё, что будет выше обычного темпа в 0,25%, потрясёт рынок — и, по-видимому, это затеяно, чтобы нанести ущерб Трампу.

Вроде бы Трамп в курсе ситуации. Недавно он сказал: «Они продолжают удержать ставки низкими, чтобы всё остальное не пошло ко дну».

И ещё он сказал, что «у нас крайне фальсифицированы экономические показатели», а фондовый рынок представляет собой «огромный, раздутый, ужасный пузырь».

Во время избирательной кампании Трамп назвал председателя ФРС Дженет Йеллен «крайне политически ангажированной». Тогда он сказал, что ФРС должна поднять процентные ставки, но не сделает этого по «политическим причинам». (Повышение ставок перед выборами нанесло бы ущерб Хиллари Клинтон).

Теперь же даже очень небольшой рост ставок стал смертельной угрозой бюджету США. Сейчас правительству Соединённых Штатов необходимо выжать из налогоплательщиков более $400 миллиардов только на выплату процентов по долгу. Налоговые поступления лишь чуть превышают $2 триллиона.

Если процентные ставки вырастут...

до 1%, правительству потребуется более $600 миллиардов на обслуживание долга.

2% — потребуется более $800 миллиардов.

3% — будет необходим $1 триллион.

4% — более $1,2» триллиона или более половины того, что оно тянет с налогоплательщиков — опять-таки, только на обслуживание долга.

Ясно, что ни один из вариантов нежизнеспособен.

Первые 100 дней пребывания Трампа на посту «глубинное государство» планирует действия, которые могут всё изменить внезапно и совершенно неожиданно. Мы с Дугом Кейси сделали вот это подходящее к моменту видео, объясняющее, как всё может обрушиться.

Ник Гиамбруно