Михаил Боярский в Хакасию не приедет

Визит Михаила Боярского, как активного участника социальной кампании "Сложности перехода", был запланирован на первую половину марта.

Пресс-служба управления госавтоинспекции по Хакасии в начале февраля сообщала, что в республику приедут начальник ГИБДД России Виктор Нилов и певец, актёр и телеведущий Михаил Боярский. Их визит был запланирован на первую половину марта. Почётные гости должны были принять участие в открытии всероссийской масштабной социальной кампании «Сложности перехода». Михаил Боярский озвучил несколько видеороликов о безопасности на пешеходных переходов, которые используются ГИБДД для пропаганды.

Однако кампания в Хакасии стартовала, к ней присоединились десятки известных жителей республики: спортсмены, актёры, учителя, политики. А вот главного госавтоинспектора страны и Михаила Боярского так и не было. В пресс-службе УГИБДД по республике корреспонденту "Хакасии" рассказали, что в графиках начальства и актёра не оказалось свободного времени для посещения Абакана.

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