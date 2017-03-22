Молодёжь Хакасии увлеклась архив-квестом

Национальный архив Хакасии проводит для школьников и студентов республики историко-архивный квест «В лабиринтах истории», приуроченный к 100-тию Гражданской войны в России.

Первыми квест с историческим уклоном прошли студенты института истории и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Участники отметили, что мероприятие оказалось интересным, у гостей архива появилось желание познакомиться со всеми документами, касающимися Гражданской войны в Хакасии.

Также в архив-квесте приняли участие школьники и студенты Хакасского колледжа профессиональных технологий, экономики и сервиса. Учащихся увлекло игровое приключение в архивохранилище: интересные задания, логические загадки не оставили ребят равнодушными.

Архив-квест «В лабиринтах истории» будет проходить в течение 2017 года. Поучаствовать в нём могут организованные группы учащихся 9-11 классов, а также студенты средних и высших профессиональных учебных заведений.

Заявки принимаются по адресу: Абакан, ул. Щетинкина, 32, тел.: 8 (3902) 24-16-01, E-mail: narh_19@mail.ru.

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