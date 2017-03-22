Начальник полиции принуждал подчинённых скинуться по 6000 ему на подарок

Командир подразделения МВД в Архангельске не получил новогоднюю премию, поэтому обязал своих подчинённых компенсировать её.

Как стало известно Лайфу, уголовное дело возбуждено в отношении 46-летнего Андрея П., заместителя командира отдельного батальона ППСП УМВД России по г. Архангельску.

По версии следствия, подозреваемый потребовал от подчинённых дать ему по шесть тысяч рублей из разовой денежной премии по итогам работы за 2016 год, которую тем дали в конце декабря. Такое решение мужчина принял, потому что сам он премии не получил.

— Сотрудники, находившиеся в служебной зависимости, опасаясь возникновения проблем по службе в случае отказа, передали подозреваемому 60 тысяч рублей, — говорится в сообщении СУ СКР России по Архангельской области и НАО.

Уголовное дело возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий".