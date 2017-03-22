Осторожно, за рулём дети!

На дороги Хакасии с наступлением весны выехали юные «шумахеры». Парни и девушки, которым нет и 16, садятся за руль, зная, что по законодательству их никак нельзя привлечь к ответственности. Только за прошедшую неделю в Абакане задержали пять подростков-водителей. Один из них даже устроил гонки с полицейскими: ездил по встречке, пересекал сплошные, игнорировал красный сигнал светофора. Мы решили узнать у читателей «Хакасии», как, по их мнению, можно повлиять на таких подростков.

Олеся ЧЕБОДАЕВА, начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Абакану:

— Действительно, подростков в таких случаях мы наказать не можем. Зато можем оштрафовать (максимум на 500 рублей) родителей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Подростки-нарушители вместе с мамами или папами направляются на заседание комиссии, где объясняют случившееся. Кроме этого, юного водителя могут поставить на учёт и в ОДН, и в комиссии по делам несовершеннолетних. После этого в семью будут приходить полицейские с проверками.

Илья БЕРНЯЦКИЙ, студент-третьекурсник ХГУ имени Н.Ф. Катанова:

— Я уверен, что решить проблему можно только одним способом: снизить возрастной порог для желающих официально стать водителем. Нужно разрешить учиться на права с 14-летнего возраста. Будут у подростка документы — будет ответственность и возможность применить реальное наказание.

Яна МАКЕДОНСКАЯ, секретарь Федерации автоспорта в Хакасии:

— Для профилактики подобных нарушений родителям и государству лучше направлять энергию детей в нужное русло. Есть картинг, кружки по сбору техники и так далее. Кроме того, существуют соревнования, которые проходят в Хакасии, и в них можно участвовать с 14 лет. Вот на трассе пусть и гоняют с достойными соперниками.

Никита СМИРНОВ, студент-третьекурсник ХГУ имени Н.Ф. Катанова:

— Сесть за руль подростков чаще всего подталкивает желание стать круче в глазах сверстников либо просто попробовать что-то новое. На мой взгляд, наказывать надо и детей, и взрослых, ведь подросток уже отдаёт отчёт своим действиям. Для родителей должен быть крупный штраф за недосмотр, а для юных нарушителей — заочное лишение прав. То есть выучился, сдал экзамены, а права получил только, например, через два года.

Ирина ДЕЛЬХМАН, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Абакану:

— Нужно ужесточить наказание для мам и пап, штраф не 500 рублей, а в несколько раз больше. Ведь зачастую именно родители дают устное разрешение ребёнку покататься на машине на окраине города, например. А потом удивляются, когда их мальчика или девочку задерживают инспекторы ГИБДД за дерзкую езду по центральным улицам.

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