Охрана и учёт

Ликвидация стихийных свалок, мониторинг и улучшение состояния атмосферного воздуха и питьевой воды — приоритеты, обозначенные президентом России в Год экологии. О сделанном в Хакасии рассказал министр природных ресурсов и экологии РХ Алексей СИОРПАС:

— Разработаны территориальная схема обращения с отходами и региональная программа. Активизирована работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Проводится инвентаризация всех объектов сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов (контейнерных площадок). В перспективе, до 2019 года, предусмотрено введение института регионального оператора по обращению с отходами, а также создание комплекса по их переработке, строительство мусоросортировочных станций на территории муниципальных образований, новых полигонов.

В 2017 году осуществляются мероприятия по ведению регионального кадастра отходов, по организации раздельного сбора мусора, по разработке и внедрению системы сбора ртутьсодержащих отходов — батареек от населения.

В республике ведётся государственный учёт объектов негативного воздействия на окружающую среду, чтобы иметь более полную информацию о потенциальных плательщиках.

В рамках Года экологии предусмотрена реализация природоохранных проектов предприятиями республики.

Привлечение общественного внимания к экологическим проблемам, публичные акции, в том числе конкурсы и мероприятия для школьников — ещё одна важная составляющая плана Года экологии. Пройдут традиционная международная научная школа-конференция студентов и молодых учёных «Экология Южной Сибири и сопредельных территорий», республиканские эколого-просветительские мероприятия в рамках всероссийских акций «Береги лес», «Всероссийский день посадки леса», «Лес Победы», «Живи, лес!», «Зелёная весна». Конечно, не останется без внимания и межрегиональный экологический праздник «День Енисея». Формируется программа IХ международного эколого-этнического фестиваля театров кукол «Чир Чайаан».

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