Пенсионеров Хакасии приглашают выступить в Кремлёвском Дворце

Чтобы отправиться в Москву бесплатно, нужно пройти заочный тур всероссийского конкурса бардовской песни.

Творческое состязание проводится в рамках проекта «Наших песен удивительная жизнь». Участвовать могут пенсионеры — авторы и исполнители бардовской песни из всех регионов России. Конкурс проводится в два тура. Первый – заочный. Он продлится до 10 апреля. Желающим показать свои таланты в Москве нужно заполнить заявку на сайте конкурса – www.konkurs-bard.ru или прислать свои заявки организаторам по электронной почте: resp62@yandex.ru.

Пенсионеры, которые пройдут во второй тур, отправятся в Москву за счёт организаторов конкурса. Концерт бардов пройдет в Гербовом фойе Государственного Кремлёвского Дворца 15 мая.

В творческом состязании пять номинаций: «полный автор песен» (поющий поэт), «автор музыки песен» (на стихи других авторов), «исполнитель» (песен других авторов), «дуэт», «ансамбль». В каждой номинации жюри определяет одного лауреата и обладателей Гран-При. Вручение дипломов и ценных призов состоится на главной сцене Кремлёвского дворца во время концерта «Наших песен удивительная жизнь».

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