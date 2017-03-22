Переговоры диспетчеров с пилотами во время полета теперь доступны в онлайн всем желающим

У пользователей всемирной Сети появилась уникальная возможность. Теперь при помощи открывшегося недавно сервиса можно послушать в режиме реального времени переговоры пилотов гражданской авиации с наземными службами.

Сервис Listen to the clouds еще находится в разработке, однако уже доступны для прослушивания аэропорты России, США, Бельгии, Франции, Австралии и других стран. Из российских авиагаваней на сайте доступны московский Шереметьево, петербургский Пулково, новосибирский Толмачево и Омск Центральный.

Кроме того, фоном для переговоров установили расслабляющую музыку. Создал проект шведский программист Андерс Аберг. Однако в РФ уже действует аналогичный сервис Radioscanner.ru, который транслирует в режиме реального времени переговоры диспетчеров российских аэропортов.