Победа Марин Ле Пен во Франции: ужасный кошмар глобалистов

В случае победы Марин Ле Пен выход Франции из ЕС можно считать неминуемым. Вслед за этим французское правительство будет подталкивать к выходу из этого Союза всех, кто некогда первым в него вошел. Возникнет новый объединенный рынок.

В европейской прессе появляется все больше апокалипсических материалов, посвященных возможному избранию Марин Ле Пен президентом Франции. Ужасный кошмар – примерно так характеризуют последствия победы лидера партии Национальный фронт для Евросоюза.

Правда, авторы делают стандартную оговорку: повторить британский референдум Ле Пен сможет, лишь добившись большинства мест в нижней палате – Национальной ассамблее. То есть вред от Ле Пен будет ограничен, уменьшен до переносимых пределов.

Однако и без парламентского большинства победа Национального фронта грозит ослаблением евро и снижением курса европейских ценных бумаг, особенно банковских.

Все это не преувеличение. Так и должно происходить, когда в теле ЕС появляется еще одна, притом огромная, трещина. Если же случится «Фрэкзит», то есть Франция отколется от ЕС, негативных последствий для «Общего дома» и обитающих в нем банкиров и чиновников окажется еще больше.

Долг республики будет переведен во франки и, возможно, без промедлений погашен. Страна вновь получит в распоряжение механизм денежной эмиссии. Но это выгоды для нее, а не минусы, на которых концентрируются критики.

Несомненно, противники Ле Пен правы: новый франк обесценится, ослабнет к евро. Верно и то, что неминуемым ударом для ЕС и Берлина станет ослабление евро к американскому доллару. Вот только этим дело не ограничится.

Начнется бегство капиталов из Франкфурта. Интерес инвесторов к облигациям правительств государств еврозоны и ЕС резко понизится. ЕЦБ с его «нулевой ставкой» придется совсем худо.

УЖАСЫ БРЮССЕЛЬСКОЙ БЮРОКРАТИИ

Но главное, что Франция и Великобритания образуют естественный блок и рынок – почти со 100 млн потребителей. На него можно будет ориентироваться другим странам Европы.

В Брюсселе и Берлине считают «Брэкзит» преодолимой проблемой. Соединенное королевство – государство островное и всегда было отделено от континента в силу естественных причин. В зону евро британцы не входили. Подчинялись Брюсселю слабо. Франция же является континентальной страной, и потому она более опасна.

Власти Великобритании растеряны, они ведут себя непоследовательно, то делая решительные выпады, то давая правящим кругам ЕС намеки на новый диалог. Консерваторы шокированы тем, что обстоятельства вынудили их сделать, и не знают, куда двигаться дальше.

Ле Пен же располагает программой, пусть даже и только базовой. О программе Национального фронта не принято вспоминать. Вовсе не принято рассматривать ее экономический блок в серьезном позитивном ключе. На Ле Пен и ее партию стараются заставить смотреть исключительно через призму хозяйственных неприятностей, которые случатся по итогам их победы в Европе и на мировом финансовом рынке.

Однако отрицательными последствиями «эффект Ле Пен» не может ограничиться хотя бы потому, что именно социально-экономические проблемы Франции подняли Национальный фронт на вершину популярности. Связаны же они с политикой ЕС, с самой моделью Европейской интеграции, невыгодной ни французам, ни другим нациям Европы.

Французов все время стараются напугать проблемами, но они от них так устали, что хотели бы, наконец, увидеть выход из такой реальности. Национальный фронт выступает за протекционизм, и это первый важнейший сигнал выхода страны из нынешнего кризисного состояния. Французским производителям нужна защита, а ослабление нового франка сделает их продукцию конкурентоспособнее. В результате смогут появиться новые рабочие места.

ВОЙНА С ЕС

Но нужно учитывать, что ЕС будет вести против освободившихся стран торговую войну. Контролируемый им рынок попытаются закрыть от французских товаров. Сознает ли это Ле Пен? Наверняка. Иначе она не выступала бы с самого начала за хорошие отношения с Россией и не приветствовала бы референдум британских соседей.

В экономическом же ключе стоит понимать план Национального фронта сократить въезд во Францию рабочих-мигрантов. Все эти «ужасные планы» Ле Пен и ее команды должны обеспечить воспроизводство рабочей силы в прежнем виде в самой стране, а не на ее постоянный ввоз при сохранении всех минусов таких работников, как якобы имеющих культурную ценность. Побочный эффект многолетней реализации такой политики: снижение качества работников, социальный кризис, разрушение семейных отношений, а также потеря ориентиров для миллионов молодых жителей Франции.

Экономическая энергия французов парализована Евросоюзом как по линии наемных работников, так и предпринимателей. Потому Ле Пен как кандидат в президенты предлагает упростить налоговые и административные процедуры для малых и средних предприятий. В реформе, по ее мнению, нуждается и налог на прибыль.

Однако ахиллесова пята французской налоговой системы не в относительно высоком подоходном налоге и не в прогрессивной шкале, как уверяют либералы, а в низких ввозных пошлинах. Именно они обеспечивают господство на местном рынке промышленных товаров из Поднебесной и других стран, имеющих низкие налоги, низкую заработную плату, минимум миниморум социальных и трудовых прав.

Протекционизм Ле Пен не совсем понятен, возможно, и для нее самой. Чтобы эта политика была обозначена более четко, Франции нужно порвать с ЕС. А это не ближайшая, а пока немного отдаленная задача. Потому Ле Пен рассчитывает поднять ввозные пошлины лишь на 3%; вырученные деньги пойдут на выплату «премий покупательной способности» в 200 евро ежемесячно людям с доходом до 1500 евро в месяц.

ПРОТЕКЦИОНИЗМ КАК ВЫХОД

Предложение это выглядит как чисто популистское, но оно должно показать французам: протекционизм способен приносить деньги, он полезен каждому и особенно тем, кто пострадал от «свободной торговли».

Шаг – важный, учитывая, что Национальный фронт должен будет усиливать протекционистскую политику, если всерьез решит дать людям работу.

Но Национальный фронт еще только находится на подступах к власти. Он ее, скорее всего, получит. И главное, что будет волновать граждан – экономическая стратегия Ле Пен и ее команды.

Пока их план можно охарактеризовать как умеренно протекционистский, со ставкой на новый франк как инструмент и восстановление финансовой независимости страны. Давление долга на бюджет при этом, еще до перехода к более решительной протекционистской политике и создания нового блока стран Европы, может сократиться почти до нуля. Это уменьшит потери от немецких санкций в отношении Франции, как только начнется ее выход из ЕС. Далее власти республики смогут перейти к более жесткому протекционизму и реиндустриализации.

Экономика Ле Пен сможет развиваться лишь при одном условии. Французская политика должна будет направить все усилия на разрушение ЕС и гегемонии ФРГ в Европе. Потому выход Франции из ЕС можно считать неминуемым. Вслед за этим французское правительство будет подталкивать к выходу из этого Союза всех, кто некогда первым в него вошел. Возникнет новый объединенный рынок.