Президент Сирии Башар Асад рассказал о роли России в восстановлении Пальмиры

Российские и западные парламентарии приехали к российским военнослужащим на авиабазу Хмеймим в Сирии. Ранее журналистов и политиков принимали в президентском дворце, где специальному корреспонденту телеканала «Звезда» Алексею Головко удалось пообщаться с президентом Сирии Башаром Асадом.

Визит западных парламентариев на российскую военную базу начался с музея, где, кроме самоделок, можно найти и множество оружия производства западных стран. Политики прибыли в Хмеймим, чтобы увидеть Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Именно сюда стекается информация о группировках боевиков, которые уже сложили оружие, и о полутора тысячах населенных пунктов, примкнувших к перемирию.

Все это время летчики авиабазы не прекращают боевые вылеты. Ситуация в Сирии остается сложной – бои в эти дни идут даже на окраинах Дамаска. Но вылазки террористов пресекаются сирийской армией, бомбящей позиции террористов. Однако даже в этих условиях с группой депутатов из России и Европарламента находит время встретиться президент Сирии Башар Асад.

Лидеру страны важно донести до европейцев сирийский взгляд на войну, которая длится уже шесть лет. После этого общения Асад выходит к российским журналистам.

«Когда мы в первый раз взяли Пальмиру, президент Путин, когда лично звонил мне с поздравлениями, сказал, что Россия крайне заинтересована в ее восстановлении. Сейчас она разрушена в гораздо большей степени, поэтому нам предстоит заново оценить весь ущерб, чтобы понять, что можно сделать. Но мне кажется, этот вопрос должен волновать не только Сирию и Россию, но и ЮНЕСКО, и другие организации, а также другие страны, которые постоянно заявляют о том, что их очень сильно волнует вопрос сохранности культурного наследия человечества», – сказал Асад.

Сирия борется с террористами, но уже задумывается о послевоенном устройстве страны. И здесь российский опыт тоже может пригодиться. Делегацию из России и Европы принимает Хадия Аббас – первая в истории Сирии женщина – спикер парламента. Она поблагодарила Россию за помощь и рассказывает европейцам о реальном положении дел в стране. Ведь многие из них до приезда в Дамаск узнавали о новостях из Сирии только из западных СМИ.

На авиабазе Хмеймим перед вылетом из Сирии европейские депутаты возложили цветы к мемориалу российским военнослужащим, погибшим, защищая Сирию от мирового терроризма.