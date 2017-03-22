Рейдеры из РПЦ хотят захватить кукольный театр в Ростове на Дону

В Ростове-на-Дону продолжаются протесты общественности против готовящейся передачи здания единственного в области Театра кукол епархии Русской православной церкви. Несколько десятков тысяч человек уже подписались под петицией протеста, размещенной в сети Интернет, а на днях в арт-центре Makaronka состоялась акция «Позорище». Ее организовали неравнодушные к судьбе Ростовского театра кукол люди — артисты и художники, переживающие не столько даже за коллег, сколько за детей. Ведь Театр кукол — это своего рода культовое место для многих-многих поколений ростовчан и жителей области. Те, кого водили сюда совсем маленькими, сегодня сами уже дедушки и бабушки и посещают театр вместе с внуками.

Нелегкая судьба Благовещенской церкви

Напомним суть проблемы. Еще в 2010 году Государственной думой РФ был принят закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». В соответствии с этим законом, церковь получила возможность претендовать на то имущество, которое было у нее отчуждено после Октябрьской революции. Какое отношение к этому имеет Ростовский театр кукол имени Владимира Былкова? Все дело в том, что еще в первой половине ХХ века на месте театра стояла Благовещенская церковь, открытая в 1909 году на деньги Эллинского благотворительного общества. В народе церковь называли «греческой». Ведь район, где она находилась — а это квартал между современными переулком Университетским, ул. Суворова и пер. Греческим, заселяли ростовские греки. Даже сам квартал называли поэтому Греческим кварталом. В дореволюционном Ростове была достаточно многочисленная греческая община, игравшая важную роль в экономической и культурной жизни города. При советской власти греческую церковь закрыли. В ее здании сначала размещалась детская техническая станция, а в 1960-е годы церковь была разобрана. В 1967 году, почти 50 лет назад, на ее месте заработал Ростовский театр кукол. Полвека он радует маленьких ростовчан, гостей города и их родителей замечательными спектаклями.

Однако, в 1990-е годы началось обсуждение возможности возвращения здания театра Ростовской епархии, которая настаивала на том, что театр построен на фундаменте Благовещенской церкви. Предлагалось перевести театр в другое место, тем более, что его помещения давно не ремонтировались, а само здание передать епархии. Однако затем, еще при прежнем мэре города Михаиле Чернышеве, городские власти все же пришли к выводу о том, что менять местоположение театра не стоит. Но не стали обижать и верующих. Благовещенская греческая церковь была возведена в сквере возле Донской государственной публичной библиотеки на спонсорские средства известного ростовского предпринимателя и мецената Ивана Саввиди, сделавшего много добрых дел для города. Казалось, что после возведения новой, большой и красивой церкви, епархия откажется от претензий на здание Ростовского театра кукол. Какое-то время претензии, действительно, не заявлялись. Однако затем о передаче здания РПЦ заговорили вновь.

Епархия vs общественность

В соответствии с федеральным законодательством, здание театра должно быть передано епархии не позднее 30 октября 2019 года. Разумеется, если епархия откажется от здания, то никто не будет заставлять театралов съезжать с привычного места. Но Ростовская епархия от здания не отказывается. Таким образом, судьба театра кукол остается неясной. Позиция Ростовской епархии вызвала негативную реакцию многих ростовчан. Можно сказать, что по вопросу о передаче здания в городе даже произошел определенный «раскол мнений». Судя по анализу комментариев в социальных сетях и на новостных ресурсах, большинство активных горожан настроено к идее переноса театра кукол в другое место критически. Хотя, конечно, есть и защитники позиции епархии. Самим церковнослужителям поднявшаяся в обществе волна возмущения пришлась не по нраву. Епархия укорила ростовские средства массовой информации в нагнетании обстановки, призвав журналистов «не подменять факты мнениями и держаться в русле профессиональной и гражданской этики, не оскорбляя чести и достоинства Русской Православной Церкви и православных жителей Дона».

Одной из главных претензий к журналистам заключалась в том, что в ростовских средствах массовой информации здание театра кукол называлось построенным на фундаменте церкви. В письме епархии утверждалось, что две три здания сохранились, то есть — театр фактически функционирует в стенах бывшей церкви. Разумеется, что если взять за основу последнюю точку зрения, то шансы получить здание театра в разы повышаются. Еще один интересный момент был связан с принадлежностью Благовещенской церкви, находившейся на месте театра кукол. Представители епархии в своем письме ростовским редакциям утверждают: «Благовещенская церковь, построенная на пожертвования православных ростовчан с греческими корнями, изначально принадлежала Донской и Новочеркасской епархии, и служил в ней русский священник». Однако, 1909 год, когда была открыта церковь, это все же не столь далекие времена. История сохранила имена первых служителей — настоятель Савва Парисис и дьякон Афиноген Воруклас. Как легко догадаться по фамилиям, это этнические греки. Сама церковь официально именовалась эллинской и была построена на деньги Эллинского благотворительного общества, в котором председательствовал тогда известный предприниматель Асланиди.

Где найдут приют «арлекины и пираты»?

Но дело даже не в том, кто строил или кто служил в той старой, уже несуществующей церкви. Театр кукол оказывается перед весьма сомнительными перспективами переезда в непредназначенные для этого здания. 1 марта 2016 года стало известно, что Театру кукол предложили съехать в помещение бывшего клуба воинской части, расположенного на ул. Красноармейской.

Тому, кто хоть раз был в Ростове, улица Красноармейская известна как очень оживленная и пыльная магистраль, с большим движением. Скажем так, это не самое лучшее место для размещения детских культурных учреждений. Тем более, само помещение клуба, во-первых, находится в неотремонтированном состоянии, а во-вторых — в будущем с ним могут быть те же проблемы, что и со зданием театра кукол. Ведь некогда на месте клуба находилась мусульманская мечеть. В 1990-е году ростовская мусульманская община долго настаивала на передаче ей этого здания. Закончилось все строительством новой мечети в районе стадиона СКА. Но ведь, согласно федеральному законодательству, и мусульмане также имеют право требовать возврата отчужденного у общины в советское время имущества.

Хотя сторонники передачи здания епархии утверждают, что театр получит новое, построенное по всем последним канонам, здание, в действительности вряд ли можно на это рассчитывать. Во-первых, где администрация города изыщет средства на столь дорогостоящий проект? Во-вторых, сами предложения о размещении театра кукол в бывшем клубе воинской части на Красноармейской ул. или, что еще «лучше», в давно заброшенном кинотеатре «Прибой» на Береговой ул., подтверждают отсутствие реальных намерений построить новое и комфортное здание. Большую роль играет и место размещения театра.

Перекресток ул. Суворова и пер. Университетского, где он находится в настоящее время — центр города, прогулочная парковая зона. В двух шагах — публичная библиотека, бульвар улицы Пушкинской, знаменитый магазин «Детский мир», остановки общественного транспорта. Все предложенные новые места гораздо менее удобны. Так, ростовчанин Марк Солопов, который является автором петиции против передачи здания театра кукол, характеризует место на ул. Красноармейской, предложенное театру, как крайне опасное для детей — ведь рядом проезжая часть, кто может гарантировать отсутствие несчастных случаев?

Что же будет со зданием театра?

Кстати, епархия утверждает, что не собирается строить на месте театра еще одну церковь. По словам пресс-секретаря Ростовской епархии Игоря Петровского, в здании планируется разместить отделы епархии, занимающиеся социальной работой, епархиальную телестудию, конференц-зал и древлехранилище — экспозицию икон и церковной утвари. Между тем, стоит напомнить, что епархия не так давно получила в свое распоряжение трехэтажное здание профессионально-технического училища швей на ул. Московской. Однако там, по словам представителя епархии, будет размещаться епархиальное управление. Почему нельзя разместить там же и отделы социальной работы или телестудию, не очень понятно.

Кроме того, многим ростовчанам памятна история знаменитого «Домика Врангеля». В особняке, построенном в 1885 году, прошли детские и юношеские годы Петра Врангеля — будущего генерала, одного из лидеров Белого движения. В 1998 году дом Врангеля был взят под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения. Однако и около десяти лет после этого решения исторический памятник находился в полном запустении. В 2006 году власти безвозмездно передали здание Ростовской епархии. Представители епархии тогда заявляли, что здание будет реставрировано, а в нем откроются музей и просветительский центр. Но найти средства на восстановление «Домика Врангеля» епархия не смогла, а в марте 2013 г. дом Врангеля за 9 млн. рублей был продан епархией коммерческой организации ООО «Управление механизации». Предполагается после ремонта устроить в здании молодежный клуб, но когда это будет и будет ли, пока неизвестно.

Ситуация вокруг судьбы Ростовского театра кукол продолжает оставаться напряженной. Обе стороны — и епархия, и противники передачи здания, не собираются отказываться от своих позиций. Пожалуй, в этой ситуации последнее слово может сказать только городская администрация, выступив в качестве неангажированного посредника между противостоящими друг другу сторонами. Не исключено, что неплохим выходом могла бы быть организация голосования или массового опроса ростовчан по вопросу о судьбе здания театра кукол. Для организации такого мероприятия можно было бы привлечь независимые социологические организации, желательно — из других регионов страны.