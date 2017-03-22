Россияне смогут жаловаться на опасное вождение через видеорегистратор

Для этого потребуется установить специальное приложение для гаджета. Файл, отправленный через Интернет, станет основанием для штрафа.

Автолюбителям России станет совсем просто жаловаться на тех, кто применяет опасное вождение на дорогах. Отправить информацию в ГИБДД можно с помощью специального приложения, установленного на регистратор. Видофайл с зафиксированным нарушением ПДД станет основанием для административного штрафа, пишет "Коммерсант".

«Не нужно писать заявление. Вы файл отправили — и все, и с него штраф выписывается так же, как с видеокамер»,— приводит ТАСС слова первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Законопроект, который даст правовые основания для использования такого приложения, планируется принять в весеннюю сессию Госдумы.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за опасное вождение. Штраф за такое правонарушение — 5 000 рублей. Ко второму чтению депутаты хотят ввести усиленные санкции: административный арест, обязательные работы и лишение прав.

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