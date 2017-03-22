Сирия: 130 ракет по штабу боевиков. Огненный АД

Разведывательный дрон ВКС РФ снял момент мощного обстрела террористов ИГИЛ реактивными системами залпового огня.

Видеокадры с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВКС России показывают, как РСЗО Сирийской Армии наносят удары по одному из штабов и позициям террористов в провинции Хама.

Судя по всему, реактивная артиллерия выпустила более 3-х полных пакетов из РСЗО «Град» по объекту боевиков, на кадрах можно насчитать около 130 ракет.

В конце видео наблюдаются 5 сильных, последовательных взрывов, их происхождение точно не известно, но наиболее вероятно, это нанес авиаудар самолет ВКС России.

Судя по высокой точности — все бомбы взорвались ровно вдоль дороги, это может быть работой Су-34.

*ИГИЛ — Запрещенная в РФ террористическая организация