Сирия: 130 ракет по штабу боевиков. Огненный АД

22.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Сирия: 130 ракет по штабу боевиков. Огненный АД
 

Разведывательный дрон ВКС РФ снял момент мощного обстрела террористов ИГИЛ реактивными системами залпового огня.

Видеокадры с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВКС России показывают, как РСЗО Сирийской Армии наносят удары по одному из штабов и позициям террористов в провинции Хама.

Судя по всему, реактивная артиллерия выпустила более 3-х полных пакетов из РСЗО «Град» по объекту боевиков, на кадрах можно насчитать около 130 ракет.

В конце видео наблюдаются 5 сильных, последовательных взрывов, их происхождение точно не известно, но наиболее вероятно, это нанес авиаудар самолет ВКС России. 

Судя по высокой точности — все бомбы взорвались ровно вдоль дороги, это может быть работой Су-34.

*ИГИЛ — Запрещенная в РФ террористическая организация

Огненный ад для #ИГИЛ. Дрон #ВКС России снял удар 130 ракет РСЗО по штабу и позициям террористов в #Хама #Сирия #Война pic.twitter.com/WmdMXSLp92

— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 21 марта 2017 г.

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