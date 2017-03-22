Сирия: русская база в Алеппо. Дейр Хафер будет отрезан

Россия создает военную базу в районе кантона Африн на северо-западе Сирии, который контролируют курдские отряды народной самообороны. По словам пресс-секретаря YPG Редура Хелиля, соглашение о создании базы было заключено в воскресение. База будет находиться, предположительно, в деревне Катма. В данный район уже прибыли российские военнослужащие, бронетехника, грузовики и БТР. По данным пресс-секретаря YPG, российские военные советники, предположительно, будут тренировать бойцов YPG и наращивать с ними сотрудничество по борьбе с терроризмом.

Минобороны России опровергло новости о создании военной базы и заявило о том, что некоторые отряды Центра по примирению враждующих сторон были переброшены в данный район, чтобы «отслеживать» режим прекращения огня. В любом случае, данный шаг, очевидно, послужит на благо развития отношений между курдскими военно-политическими образованиями и сирийским правительством.

Правительственные войска отбили значительную часть территорий, которую успешно заняли Хаят Тахрир Аш-Шам (бывший филиал Аль Каиды) в промзоне Кабун на востоке Дамаска, и восстановили осаду данной промзоны. Бои в районе по-прежнему продолжаются, однако очевидно то, что объединенные силы боевиков во главе с Аль Каидой не достигли поставленных боевых задач. Рост числа боевых операций во главе с Аль-Каидой в пригороде Дамаска может спровоцировать наступление правительственных войск, цель которых – зачистить от боевиков данную территорию. В этом случае Кабун становится вполне вероятной целью для правительственных сил.

В провинции Алеппо сирийская армия и ее союзники собираются перерезать дорогу, соединяющую Дейр Хафер с подконтрольной ИГИЛ авиабазой Джирах, чтобы окружить город. Правительственные силы освободили от игиловцев деревню Аль-Кусейр и прилегающую железнодорожную станцию, и атаковали террористов в населенных пунктах Джифр Мансур, Аквила и Адасара.

Поддерживаемые США Сирийские демократические силы, состоящие, преимущественно, из курдских отрядов народной самообороны YPG, взяли под контроль населенные пункты Карама, Таль Фатиса, Хардаль и нефтехранилище Баласим к востоку от подконтрольного ИГИЛ города Ракка. Наступление СДС было активно поддержано американской армией. Минимум один боевой вертолет Апач был замечен во время поддержки наступления СДС.