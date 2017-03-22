Страдания юного Вертера

Напомним, у героя романа Гёте драматические переживания закончились его самоубийством. А теперь представим мятущегося эмоционального Вертера в году этак 2017-м. Социум его по ряду причин отторгает, одиночество в семье, школе, возможно, несчастная любовь...

И вся эта буря выплёскивается в соцсети, где ранимых мушек подстерегают зловещие пауки — организаторы так называемых «групп смерти». «Говорить об этом нельзя, и говорить надо», — считает абаканский психолог Сергей АКИМОВ.

— «Группы смерти», безусловно, представляют большую опасность, но не для всех подростков. Поэтому прежде всего следует говорить о причинах детского суицида (и, соответственно, вероятности попадания в такие группы). Ситуации достаточно типовые: можно выделить три блока риска. Первый — генетическая предрасположенность, но не наследственная склонность к суициду как таковому, а предрасположенность к депрессии, шизофрении, короче, к определённым состояниям. Второй блок — индивидуальные психологические особенности ребёнка. И здесь на первом месте разрушенная, убитая в ноль самооценка. Человек относится к себе с неприятием, отсюда особая тревожность, замкнутость. И третий — причины социальные: проблемы в семье, школе, в отношениях со сверстниками. Подросток, у которого доверительные отношения с родителями, любящий и себя, и папу с мамой, у которого нет проблем во взаимоотношениях (или он умеет разруливать ситуации), не испытывает интереса к суициду.

— Довелось слышать, что организаторы «групп смерти» применяют для вербовки какие-то «суперпсихотехники» или «супертехнологии», те, что действуют даже на благополучных детей.

— Это не так. Здесь тема раскрутки сайта — и только. Уже есть такое понятие, как вирусный маркетинг. Когда начинают постить, лайки ставить, возникает что-то вроде пирамиды: ведь у каждого есть друзья, а у друзей — ещё друзья, ну как цепная реакция. И здесь надо не только о соцсетях говорить. Очень серьёзно меняется время, даже на нашей с тобой памяти столько изменений произошло, сколько не было, пожалуй, за тысячелетия. Новые процессы, течения, явления. Интернет оказал огромное влияние и на культуру, психологию, а психика подростка не подготовлена к критическому восприятию всей этой лавины. У них ещё инфантильное, детское мышление.

— Пожинаем плоды и добра, и зла Интернета?

— Что касается зла, то это прежде всего отсутствие нравственной цензуры, как внешней, так и внутренней. Когда в Интернете пишет кто угодно и что угодно, в том числе неуравновешенные, больные люди, психопаты, маньяки. А подростки, я называю их маргиналами (они уже не дети, но ещё и не взрослые, взрослые только по одному пункту — биологическому), не могут всё это осознать. Тем более и эмоциональное состояние ребёнка колеблется в течение пяти минут от «хочу к маме на ручки» до «всех убью, и себя тоже» — гормоны из ушей капают.

— И вот это «убьюсь» подросткам тоже понять трудно?

— Да, они в должной степени не могут осознать необратимой конечности жизни. К слову, я понял, что есть смерть, в седьмом классе, когда посмотрел фильм «А зори здесь тихие»… Так вот дети подсознательно относятся к смерти как к болезни или отъезду, поэтому более 80 процентов самоубийств — демонстративный суицид. Либо крик о помощи, либо шантаж. Но даже если у ребёнка нет цели по-настоящему себя убить, демонстративный суицид часто бывает «успешен».

— Сергей, есть ещё такая сторона медали, как эстетика смерти. Вспомним хотя бы мрачную романтику недавних готов...

— Даже не столько эстетика, сколько культ и мода. И опять-таки речь идёт о смещении культурно-нравственных ценностей. Мы воспитывались на других книгах, других сказках. А тут — саги о вампирах, и не счесть всего этого «потусторонненького», романтизации смерти.

— Порой очень завуалированной или поэтапной, как в «группах смерти»...

— И ещё момент: компьютерные игры. Они не дают ребёнку осознать, что смерть — это навсегда. У него есть возможность переиграть, прожить в игре заново ещё несколько жизней. И чёткое разделение между виртуальным и реальным миром не всегда возможно. Это детское мышление: лет до семи малыши с трудом могут различать вымышленное и реальное (жизнь в игре: палка — пистолет и так далее). И когда говорим о суицидальных рисках, то в этих группах оказываются в том числе инфантильные подростки, у которых не сформировано критическое мышление, они послушны чужой воле, несамостоятельны.

— Многие родители ополчились на Интернет именно поэтому?

— Не совсем. Такие родители по большому счёту не хотят брать ответственность на себя. Я же не устаю повторять: если у подростка по-настоящему тёплые, доверительные отношения с родителями, страшилки не сыграют зловещей роли. Ведь самые характерные суицидальные состояния можно выразить такими словами: меня не любят, не понимают, если я умру — никто не заметит. Я сам пережил в своё время такую депрессию, даже стихи писал: «Незваный гость на карнавале жизни…» Собственно, поэтому и занялся психологией, что нашёл в себе много проблем. Я их решил, но это мне очень знакомо: ощущение одиночества, когда и не подойдёшь ни к кому. Надо сказать, страшное для подростка состояние. Меня тогда спасала… какая-то критичность, наверное.

Итак, ребёнок в прессинге, учителя долбят («Не сдашь ЕГЭ!»), если он среди тех, кого гнобят сверстники, если по всяким причинам не может дома поговорить, а родители считают своей единственной задачей одеть и накормить, то лайки в Интернете — как драгоценное внимание к его личности, чего нет в реалиях.

— Вплоть до подсказки окончательного выхода… Но ведь есть среди «игроков» и очень умные ребятишки.

— А это ещё одна группа риска — высокий интеллект. Часто ребёнок с интеллектом выше среднего слишком самокритичен, а значит, с заниженной самооценкой. К тому же эти дети (в отличие от толстокожих) очень ранимы.

— А вокруг такая жесть... Попробуй приспособься.

— Понятно, «группы смерти» в Интернете надо как-то закрывать (до победного), но всё же, на мой взгляд, они не играют той роли, которую им придают, по крайней мере, эта причина не на первом месте. Пусть у ребёнка всё погано, но если мама или папа посадят его себе на колени, поцелуют в макушку, поймут и поддержат...

— Но многие родители расценивают свои отношения с подростком как вполне доверительные, а нежелание делиться тайнами считают издержками возраста.

— Иногда мамы-папы говорят, мол, да, у нас с ребёнком доверительные отношения. Но поглубже покопаешься, и становится понятным: отсюда — доверяю, а отсюда — не доверяю. Дети эти «расценки» прекрасно чувствуют. Нередко происходит такой диалог с психологом. Мама: «Я дочку не отпустила ночевать к подружке». — «Вас девочка уже пыталась обмануть?» — «Нет». — «Почему же не отпустили?» — «Да мало ли чего может случиться!» — «Она плохая?» — «Нет, хорошая!»

Тогда почему, спрашивается, мама ей не доверяет? По-настоящему доверительные отношения таковы: я верю дочери, потому что она так сказала. И всё. Но тут нужно каждый конкретный случай рассматривать. Запреты необходимы — нравственные, религиозные, но их надо ребёнку объяснять. Разговаривать с детьми как с равными себе, поднять их на уровень своих глаз (а не сверху вниз).

— Практически о том же пара «ответственность — безответственность».

— Родители хотят, чтобы их дети были ответственными и самостоятельными, но не дают им быть такими. Их позицию можно определить так: «Я очень хочу, чтобы ты был ответственным, но я не позволю тебе быть ответственным, потому что ты безответственный». Как научить плавать, не пустив в воду? Как сделать ответственным, не дав ребёнку эту ответственность? Эта способность человека — ответственность — состоит из трёх составляющих. Первая: способность делать ошибки, не бояться пробовать что-то новое. Вторая: способность видеть свои ошибки, умение анализировать. Третья: способность эти ошибки исправлять. Если человек обладает именно такой ответственностью, разве он совершит суицид? У него всё в порядке будет. Я накосячил, но я приму на себя ответственность — исправлю.

Есть дети без присмотра, а есть гиперопекаемые. Это тоже один из факторов риска: когда ребёнку просто не позволяют быть самостоятельным. Картинка из жизни известная: «Мне легче самой сделать, чем тебя ждать», ну и так далее в этом роде. Как диагноз: «Всё равно ты не сможешь!» У подростка формируется негативное отношение к себе как к существу, ни на что не способному. Маленькому ребёнку говорят: «Ты маму любишь? А папу? Какой молодец». Ты хоть раз слышала вопрос: «А ты себя любишь?» А за что ему себя любить? За взращённую никчёмность? С равным успехом можно спросить: «Ты таракана любишь?» Ему же, ребёнку, захочется таракана тапком прихлопнуть.

— Но не исключена регистрация на «смертном» сайте и вполне благополучных детей просто из любопытства?

— Конечно. Ради интереса, увлечённости чем-то новеньким, ради моды. Дети по определению любопытны, а тут закрытые группы, значит, надо туда проникнуть. Но практически без исключений такие ребятишки никогда не доходят до конца. Но «группы смерти» опасны, и риск огромный, если ребёнок уже депрессивный, уже в этой группе, особенно когда сошлись все или несколько упомянутых сегодня «рисков» (хотя мы охватили далеко не весь спектр проблемы). Надо сказать, что в Хакасии подростковый суицид даже снижается. Если «юный Вертер» (а в психологии есть такой термин — «эффект Вертера») не находит взаимопонимания в семье, он может (и делает это всё чаще) обратиться в любой кризисный центр, на любой телефон доверия, к любому психологу. Но во главе угла — всё же чуткая, умная родительская любовь и такое же отношение ближайшего окружения — педагогов, сверстников, друзей.

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