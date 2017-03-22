Теракт на мосту в Лондоне совпал по датам с терактами в Брюселе

Вооруженное нападение на полицейского и случайных прохожих произошло днем в среду в самом центре Лондона на Вестминстерском мосту в годовщину трагических событий в Брюсселе. Точное количество пострадавших и погибших, а также последовательность событий пока уточняются.

Известно, что в связи с атакой было прервано заседание британского парламента, на котором, по данным СМИ, должна была выступить премьер-министр королевства Тереза Мэй. Следственные органы Британии называют произошедшее терактом.

Ровно год назад, 22 марта 2016 года, случился теракт в Брюсселе, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Тогда в результате взрывов в брюссельском аэропорту и метрополитене погибли 35 мирных жителей и трое боевиков-смертников.

Комментарий РУАН

Так же 22 числа в июне 2016 года произошла стрельба в Мюнхине. Совпадение дат в этом случае ведёт к преступлению Андерса Брейвика

Нападение у парламента: есть жертвы

Нападение произошло днем в среду в самом центре Лондона, неподалеку от здания парламента, где как раз шло заседание и, возможно, находилась премьер Тереза Мэй.

По предварительным данным, нападение началось с того, что неизвестный на машине протаранил пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем врезался в ограду вокруг британского парламента. Телерадиокомпания Би-би-си сообщила, что пострадали не менее пяти человек. По данным телекомпании, одна из пострадавших скончалась, остальные получили "катастрофические ранения". Позже телеканал Sky News сообщил о втором погибшем в результате атаки.

После этого неизвестный, предположительно, водитель этого автомобиля, ранил ножом полицейского и сам был ликвидирован правоохранителями.

Одним из свидетелей произошедшего стал бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он опубликовал в своём микроблоге в Twitter видеозапись, на которой виден лежащий на дороге человек. Видео снято сразу после того, как на человека наехал автомобиль. На видео к пострадавшему подбегают люди, чтобы оказать ему помощь. "Машина на Вестминстерском мосту только что сбила по крайней мере пять человек… Молюсь за жертв", — написал Сикорский. Судя по всему, видео снято из окна машины. Сам Сикорский не пострадал.

Вскоре в интернете появилась фотография предполагаемого исполнителя нападения. Фотография сделана на улице Лондона, на ней изображены двое — предполагаемый террорист и полицейский.

Предполагаемый террорист имеет неевропейскую внешность, одет в куртку серого цвета, на нем также головной убор, характерный для жителей Пакистана. В руках мужчина держит большой нож с зеленой рукояткой.

Позади предполагаемого преступника находится сотрудник полиции Лондона в униформе, на фотографии запечатлен момент, когда сотрудник правоохранительных органов, видимо, тянется за оружием.

Парламент прервал заседание

Как раз в момент нападения шло заседание британского парламента. Спикер палаты общин сообщил о стрельбе неподалеку от здания и прервал заседание. При этом депутатам и сотрудникам парламента запретили покидать помещения из соображений безопасности.

По данным газеты Independent, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в момент инцидента была в здании, так как должна была выступать на заседании. "Мэй была все еще в парламентском комплексе, когда произошла атака. Свидетели видели, как ее сопроводили к машине, чтобы увезти, однако полицейские не дали ей выехать", — сообщает издание.

Премьера "быстро увезли в безопасное место" и ей ничто не угрожает.

В настоящее время район вокруг здания парламента оцеплен, движение по Вестминстерскому мосту и по прилегающим к парламенту улицам остановлено. На мосту стоят лондонские двухэтажные автобусы. Служба лондонского метро перекрыла выходы из станции метро "Вестминстер".

Россияне не пострадали, посольство открыло "горячие линии"

Одним из первых на произошедшее отреагировал российский МИД. По данным официального представителя ведомства Марии Захаровой, россиян среди пострадавших нет. Такую же информацию сообщило и российское посольство, сославшись на предварительные данные полиции.

"Мы, безусловно, выражаем соболезнования и сочувствие всем тем, кто пострадал, родственникам всех тех, кто погиб в ходе этой агрессивной вылазки. Мы не делим и никогда не будет делить терроризм по каким-либо признакам. Мы квалифицируем это как однозначное зло, которому необходимо противостоять коллективно. И в этот момент, как и всегда, наши сердца вместе с британцами, и мы разделяем их боль", — заявила она в эфире телеканала "Россия-24".

Дипломат призвала российских граждан, которые находятся на территории Великобритании и непосредственно в Лондоне, проявлять бдительность, отказаться от участия в публичных мероприятиях, а также обращаться по "горячим линиям" в посольство при желании сообщить какую-либо важную информацию об инциденте в Лондоне либо подать запрос о местонахождении знакомых.

Она еще раз отметила, что необходимы коллективные меры для борьбы с терроризмом. "Сегодня ни одна точка на нашей планете не защищена от международного терроризма… Необходимы коллективные меры по противодействию этому злу, нужно сосредотачивать усилия не на поиске мнимых угроз, не на увеличение бюджета по противодействию несуществующим вызовам, нужно концентрировать и объединять усилия всего международного сообщества на противодействие реальных угроз", — сказала Захарова.

В свою очередь российские парламентарии выразили готовность оказать помощь Лондону в расследовании теракта. Так, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что если поступит соответствующий запрос, РФ окажет содействие Великобритании в расследовании атаки. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров также заявил о готовности Москвы оказать всю требующуюся помощь Лондону по линии спецслужб.

*Террористическая организация, запрещенная в России.