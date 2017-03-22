Трагедия не должна повториться

С начала текущего года в Хакасии зарегистрировано 44 степных пожара и пала травы, причём первый пал был ликвидирован 23 февраля. Благодаря слаженным действиям пожарных все возгорания были оперативно потушены.

Статистика показывает, главная причина возгораний — халатность в обращении с огнём. Это небрежно выброшенный окурок, непотушенный костёр, выброшенная зола из печи, а также намеренные поджоги травы.

Хакасия никогда не забудет трагические события 2015 года, когда 12 апреля огнём было охвачено 38 населённых пунктов. Огонь уничтожил более тысячи домов, пострадали около шести тысяч человек, 32 человека погибли, сотни получили травмы. Специалисты отмечают, причины возгораний были разные, в том числе неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц: кто-то не погасил костёр, кто-то высыпал неостывшую золу, кто-то жарил шашлыки на природе.

Мы не должны повторить трагедию 2015 года. От нашей бдительности и сознательности будет зависеть собственная безопасность, безопасность родных и близких. Можно восстановить всё, но невозможно вернуть самое главное — здоровье и жизнь.

Палы и поджоги травы строго запрещены. Согласно постановлению правительства России от 10.11.2015 №1213 запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Также запрещено проводить огнеопасные работы (разводить костры, сжигать сухую растительность, горючие материалы) и оставлять сухостойные деревья и кустарники в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Нарушение противопожарного законодательства влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере до 1500

рублей, на должностных лиц до 15 000, на юридических до 200 000 рублей. В условиях действия особого противопожарного режима административные взыскания увеличиваются вдвое: для граждан до 4000 рублей, должностных лиц до 30 000, для юридических до 500 000 рублей.

При нанесении особо тяжкого вреда и причинения вреда жизни и здоровью граждан от поджогов травы виновник будет привлечён к уголовной ответственности.

Навсегда откажитесь от практики сжигать траву! Если проводите уборку на дачном участке или субботнике, весь мусор отправляйте в мешок и выбрасывайте на мусорную площадку.

Услышав штормовое предупреждение, воздержитесь от пикников с кострами. Порывы ветра разнесут огонь на огромные расстояния, и ликвидировать такой пожар будет очень непросто.

Если вы увидели начинающийся пал травы, не поленитесь принять меры. Небольшое возгорание можно затоптать ногами, закидать землёй, сбить ветками. Но если пламя поднимается стеной, срочно звоните по номеру «101».

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