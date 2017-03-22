У жительницы Саяногорска мошенники через соцсеть выманили три тысячи рублей

Аферисты сыграли на родственных чувствах потерпевшей: попросили переслать деньги на телефон «попавшего в беду» близкого человека.

Накануне жительнице Саяногорска 1984 года рождения на страничку в популярной соцсети написал близкий родственник. Он сообщил, что попал в трудную жизненную ситуацию и попросил перечислить на указанный номер телефона деньги. Молодая женщина без колебаний отправила имеющиеся три тысячи рублей. Только после этого она лично перезвонила родственнику и узнала, что у того всё в порядке и денег он не просил. В полиции, куда потерпевшая обратилась с заявлением, установили, что под видом родного человека действовали мошенники, создав копию его страницы в соцсети. Сразу после поступления денежных средств от потерпевшей страница-дублёр была удалена, сообщили в пресс-службе МВД по Хакасии.

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