В Абакане двое детей оказались не нужны ни матери, ни бабушке

Родная мать спокойно пила и отдыхала с друзьями, пока дети скитались по дворам.

Абаканка, живущая возле железнодорожного вокзала, пожаловалась транспортным полицейским на свою соседку, которая уже несколько дней не выходит из запоя и не следит за своими детьми. Проверять информацию отправились инспекторы по делам несовершеннолетних.

Пьяную женщину они нашли спящей у друзей-собутыльников. А детей обнаружили на улице: восьмилетнюю девочку в одном дворе, а её десятилетнего брата – в другом. Инспекторы выяснили, что 35-летняя мать школьников ограничена в правах по воспитанию детей на два месяца. По решению суда ребятишки определены на временное проживание с опекуном, их родной бабушкой в поселке Ширинского района.

Бабушка пренебрегла решением суда и привезла внуков обратно в Абакан, зная, что дочь пьёт и ведёт разгульный образ жизни. В комнате, где живут дети: антисанитария, приготовленной пищи и запасов продуктов питания нет, как и условий для полноценного отдыха и занятий школьников. В связи с социально-опасным положением детей, стражи порядка временно поместили их в реабилитационный центр.

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